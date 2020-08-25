Полис ждет указания: реформа ОСАГО откладывается («Известия»)

С 24 августа стоимость полиса ОСАГО должна рассчитываться индивидуально для каждого водителя, с учетом целого ряда новых факторов, в том числе нарушений ПДД. Несмотря на то что поправки в закон об обязательном страховании автогражданской ответственности вступили в силу, страховщики пока не могут работать по новым правилам – не готова нормативная база. Когда водителям назначат индивидуальные тарифы и как изменится цена ОСАГО, разбирались «Известия».

Новые правила предусматривают расширение границ коридора для тарифов ОСАГО по легковым автомобилям физических лиц на 10% вниз и вверх. Это позволит в большей степени дифференцировать тарифы для водителей с разным уровнем риска.

Индивидуальный подход к каждому

Индивидуализация ОСАГО призвана поощрить аккуратных водителей, для которых тариф будет более низким. У нарушителей ПДД тариф будет выше. Напомним, что речь идет о любителях ездить на красный свет, превышать скорость более чем на 60 км/ч, а также о тех, кто выезжает на встречку и пьяным садится за руль.

Кроме того, страховщики при установлении тарифа смогут учитывать иные обстоятельства. Это может быть возраст транспортного средства, его пробег, семейное положение и наличие детей у водителя, установка на автомобиле телематических устройств и другие факторы, влияющие на аварийность.

В этом страховые компании будут опираться на накопленный ими опыт в сфере каско. Например, согласно статистике, женщины, имеющие детей, водят аккуратно. Список такого рода факторов должен быть опубликован на сайте страховой. Причем у каждой компании он будет свой.

«Использование страховщиками всей доступной информации повысит точность разделения водителей с низким и высоким уровнем риска и, соответственно, позволит точнее отражать в цене полиса фактический риск», – рассказали «Известиям» в пресс-службе ЦБ РФ. Банк России указал параметры, на которые страховым ни в коем случае нельзя ориентироваться – ввиду их дискриминационного характера. В этот список вошли: национальная, расовая, языковая принадлежность, вероисповедание и должностное положение.

Реформа откладывается

Новый закон уже вступил в силу, однако поправки, позволяющие ГИБДД передавать данные о нарушениях ПДД и административных делах в РСА, не были внесены в постановление правительства 2005 года «Об обмене информацией при осуществлении ОСАГО». Напомним, на данный момент Госавтоинспекция может отправлять в Российский союз автостраховщиков (РСА) информацию исключительно об автомобилях, водительских удостоверениях и авариях.

Кроме того, указание Банка России о расширении тарифного коридора ОСАГО всё еще находится на регистрации в Минюсте. Источник в министерстве сообщил «Известиям», что подзаконный акт будет зарегистрирован на этой неделе. Указание Банка России вступит в силу через 10 дней после официального опубликования. То есть можно предположить, что уже через две недели страховщики начнут назначать индивидуальные тарифы.

«Мы также рассчитываем, что изменения на рынке ОСАГО будут плавными, а страховые компании будут постепенно менять свои бизнес-модели под новую систему тарификации», – сообщили в пресс-службе ЦБ РФ.

Игроки страхового рынка в основном отказываются комментировать сложившуюся ситуацию.

«Мы ждем, когда все подзаконные акты будут приняты. Мы не видели, что там в законе написано, поэтому не можем составить свой список критериев расчета стоимости полисов ОСАГО», – сообщил на условиях анонимности представитель крупной страховой компании.

Системный фактор

Еще один фактор, влияющий на сроки внедрения поправок, – готовность системы АИС ОСАГО. Недавно запущенная версия системы АИС 2.0 на порядок более производительна и отказоустойчива. Тем не менее после запуска потребовалась донастройка – возникли проблемы с оформлением полисов. Разработчик АИС 2.0 компания «Инфосистемы Джет» на вопрос о готовности системы не ответила и посоветовала обратиться в РСА. В союзе на запрос «Известий» оперативно не ответили.

«Участники рынка и страхователи действительно много раз обращали внимание на проблемы с работоспособностью АИС ОСАГО, начиная с даты ее формального приема в эксплуатацию. Система совершенно новая, разрабатывалась с нуля, возможно, не все особенности функционирования страхового рынка были учтены разработчиками, отсюда и проблемы с работоспособностью. Что касается внедрения нового функционала, то, с одной стороны, здесь не возникнет проблемы переноса данных из предыдущей системы, при котором очень часто возникают перебои в работоспособности, так как таких данных просто не существует. С другой стороны, сами по себе новые процессы будут реализовываться на практике впервые, а это редко обходится без накладок», – поделился своими соображениями директор по отраслевым решениям ИТ-компании КРОК в страховании Андрей Крупнов.

Как изменится цена полиса

В ЦБ РФ не увидели причин для роста средней стоимости полиса после того, как реформа полноценно заработает. При этом отметили, что цена ОСАГО должна стать более индивидуальной.

«Как показывает опыт первого этапа индивидуализации тарифов ОСАГО, страховые компании заинтересованы в хороших водителях и конкурируют за таких клиентов. Так, в результате расширения тарифного коридора в начале 2019 года на 20% вниз и вверх средняя премия по ОСАГО за 2019 год снизилась на 4,8%», – отметили в пресс-службе Банка России.

В РСА тоже не видят причин для удорожания ОСАГО и считают, что средняя цена полиса не изменится. «В новой редакции закона в структуре базовой ставки расширен перечень возможностей для более высокого или более низкого тарифа в зависимости от актуарных оценок страховщика. При этом базовый тариф по-прежнему будет определяться в пределах тарифного коридора, который теперь для автомобилей физлиц будет находиться в диапазоне от 2471 рубля до 5436 рублей», – пояснили в РСА.

Президент РСА Игорь Юргенс отмечает такой фактор, как стоимость запчастей.

«В связи с кризисом из-за коронавируса и резким ростом курса валют заметно выросли и цены на запчасти, которые используются при ремонте автомобилей по ОСАГО. Это существенно влияет на убыточность и, соответственно, давит на тариф», – отметил Юргенс.

После того как указание Банка России вступит в силу, изменится и территориальный тариф – примерно для двух третей населенных пунктов России.

Как отметили в РСА, он снизится более чем в 180 регионах России. Больше всего – на 5,2% – в Мурманске и Челябинске (с 2,1 до 1,99). На 5%, с 2 до 1,9, территориальный коэффициент станет меньше в Москве, Казани, Перми, Сургуте и Тюмени. Еще как минимум в 25 городах территориальный коэффициент снизится более чем на 4%.

Грубые нарушения ПДД вряд ли станут основным фактором, меняющим цену полиса, считает автоэксперт Игорь Моржаретто.

«Проблема вот в чем: стоимость полиса зависит от серьезных нарушений – выезд на встречку и прочее. И эти нарушения, зафиксированные сотрудниками ГИБДД. Не камерами. Не очень понятно, как это будет работать, так как сотрудников ГИБДД на улице крайне мало. Идея хорошая, но как будет реализовано – не очень понятно», – отметил Моржаретто.