Свет в конце коридора? Что готовят нам изменения в ОСАГО («Аргументы и факты»)

Банк России объявил о расширении тарифного коридора ОСАГО, а Российский союз автостраховщиков (РСА) назвал города, где территориальный коэффициент снизится сильнее всего. Как это повлияет на рядовых пользователей автострахования?

До сих пор на стоимость страховки автогражданской ответственности ОСАГО для водителей влияет региональный коэффициент, который для различных субъектов Федерации свой. Работал также коэффициент «бонус-малус», рассчитывающийся исходя из стажа и возраста водителя. Сейчас вступают в действие поправки в закон об ОСАГО, которые дополняют принцип расчета страховки новыми факторами. На первый план выходит индивидуальный подход к каждому водителю. Если человек часто нарушает правила дорожного движения, то и цена полиса ОСАГО возрастает. Но куда денутся региональные коэффициенты, делавшие ранее страховку для Москвы очень дорогой, а для жителей глубинки – очень дешевой?

Насколько снизится региональный коэффициент?

Сейчас решением Центробанка (ЦБ) объявлено, насколько можно снижать или увеличивать базовую стоимость полиса, из которой идет дальнейший расчет страховой премии. Кроме того, снижаются и региональные коэффициенты.

По данным Российского союза автостраховщиков (РСА), в 11 крупных городах территориальный коэффициент снизится на 4,4% – с 1,8 до 1,72. Это Санкт-Петербург, Екатеринбург, Красноярск, Нижний Новгород, Уфа, Краснодар, Новороссийск, Архангельск, Иваново, Новокузнецк, Ростов-на-Дону.

На 4,1% (с 1,7 до 1,63) территориальный коэффициент станет ниже в Московской области, Новосибирске и Хабаровске.

На 3,8% территориальный коэффициент уменьшится в Самаре, то есть с 1,6 до 1,54.

Сильнее всего – на 5,2% (с 2,1 до 1,99) – он снизится в Мурманске и Челябинске.

Это решение вступит в силу с 24 августа. В целом эти корректировки нельзя назвать слишком заметными. Страховка для больших городов будет по-прежнему стоить дорого.

Насколько расширится коридор?

Кроме того, расширяется тарифный коридор, который дает страховщикам больше свободы действий. Центробанк одобрил следующие цифры:

В самом массовом сегменте рынка страхования легковых автомобилей для физических лиц расширение коридора составит 10% в обе стороны. Сейчас минимальное значение базовой ставки равняется 2746 руб., максимальное – 4942 руб. После вступления в силу поправок, то есть с 24 августа, минимальная ставка снизится до 2471 руб., а максимальная увеличится до 5436 руб.

Для транспорта юридических лиц тарифный коридор расширяется примерно на 20%.

Также на 3-4% расширен коэффициент возраста-стажа. В результате для молодых и неопытных водителей полис ОСАГО станет немного дороже, а водители со стажем свыше 10 лет, редко попадающие в ДТП, станут платить за полис немного меньше.

Наиболее сильно на стоимость полиса будет влиять аварийность в течение года, а также нарушение правил дорожного движения. Если водитель хотя бы раз попался на обгонах в неположенных местах, на превышении скорости свыше 60 км/ч, проезде на красный свет светофора или за «пьяную езду», то страховщики вправе скорректировать стоимость полиса в сторону увеличения. Эти факторы стали главным нововведением закона об ОСАГО.

Запрет на «кумовство» и расизм

Кроме того на законодательном уровне был введен запрет на дискриминацию водителей.

С 24 августа страховщики не смогут ранжировать клиентов по национальности, языку, расе, вероисповеданию, принадлежности к общественным или политическим объединениям. Им запрещается и так называемое «кумовство», то есть предоставление преимущества в стоимости страховки исходя из должностного положения клиента.

Как заявил президент РСА Игорь Юргенс, снижение роли территориальных коэффициентов – это справедливый подход к тарифообразованию, потому как он делает процесс расчета страховки более логичным.

«Сейчас постепенно отказываются от старого и неработающего на безопасность порядка расчета ОСАГО, – рассказывает координатор „Общества синих ведерок“ Петр Шкуматов. – И действительно, какой эффект дает региональный коэффициент. Разве где-нибудь в Ярославской и Владимирских областях ездят от этого более аккуратно, чем в Москве? Зачастую нет. Трафик в регионах усложняется, машин все больше, и хорошо, что страховка дает больше возможностей для индивидуализации. Нарушители должны платить больше. Но при этом и региональный коэффициент в будущем должен потерять свое значение совсем».