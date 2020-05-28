Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi представил новую стратегию («Авторевю»)

После ареста и отстранения Карлоса Гона многие прочили альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi раскол и забвение. У партнеров и правда набралось немало претензий друг к другу, однако в нынешней экономической ситуации развод был бы сродни самоубийству. Это понимают и руководители компаний, поэтому они все же собрались с силами и разработали новую стратегию работы (кто сказал «выживания»?) на мировом рынке. Ее представил председатель операционного совета альянса Жан-Доминик Сенар.

Сама по себе программа уже давно муссировалась в СМИ и не несет громких неожиданностей. Ее суть в том, что члены альянса разделят «регионы влияния» и сосредоточатся на тех рынках, где у них уже есть наиболее сильные позиции. Renault будет отвечать за работу альянса в Европе, России, Южной Америке и Северной Африке, Nissan взял под крыло Японию, Северную Америку и Китай, а для Mitsubishi остались страны Юго-Восточной Азии, Австралия, Новая Зеландия и прилежащие к ним острова. Важно понимать, что речь идет о стратегическом планировании в указанных регионах: уход марок с «непрофильных» рынков не планируется. Похожую модель управления еще несколько лет назад внедрил концерн Volkswagen.

Аналогичное разделение запланировано и в сфере разработки автомобилей. В каждом рыночном сегменте у альянса будет один «материнский автомобиль», закрепленный за одной из трех компаний. Разновидности этой модели под другими брендами станут создавать с максимальной унификацией как по платформе, так и по кузову, причем разработкой и производством всего мультибрендового семейства займется одна «материнская» компания.

Например, сегмент кроссоверов B-класса уже закреплен за Renault (альфа-моделью, судя по всему, станет новый европейский Captur, с которым уже унифицирован Nissan Juke), а ответственным за паркетники C-класса станет Nissan. По большому счету, такой подход практикуется и сейчас, однако на новом уровне унификации альянс планирует сократить инвестиции в разработку еще на 40% от нынешнего уровня. По задумке, к 2025 году половина моделей будет создана по новой схеме «лидер–последователи».

Что это означает на практике для российского рынка, пока остается лишь догадываться. АВТОВАЗ входит в Группу Renault, и ему (по идее) ничто не угрожает. А вот Nissan и Mitsubishi, видимо, ждут перемены и сокращение производственных площадок.

Также члены альянса разделили ответственность в перспективных сферах. Например, Nissan займется беспилотниками и крупными электромобилями на платформе CMF-EV. Группа Renault будет курировать компактные электромобили на тележке CMF-A/B, электронику и онлайн-технологии. За компанией Mitsubishi закреплены только подзаряжаемые гибриды. Наконец, запланировано усиление сегмента легких коммерческих автомобилей, где первую скрипку играет Renault.