Пока не за рулем («Российская газета»)

Каршеринговые машины в Москве уже второй месяц стоят на приколе - поминутная аренда авто в городе запрещена по указу мэра в рамках борьбы с коронавирусом. Как эта отрасль переживает вынужденный простой, сможет ли быстро восстановиться после снятия ограничений и чем сейчас заняты сотрудники каршеринговых компаний? Это постарался выяснить корреспондент "РГ".

Напомню, по итогам прошлого года Москва вышла в мировые лидеры по объему каршерингового автопарка - число арендных машин в российской столице превысило 30 тысяч. Автомобилисты даже начали жаловаться, что им негде припарковать свое авто, поскольку в центре львиная доля мест занята машинами каршеринга. А сейчас тысячи брендированных авто стоят на полигонах - многие компании перевезли их туда, чтобы не занимать улицы.

"Но часть машин все равно осталась в городе, поскольку для размещения всего парка в одном месте просто физически нет места, - рассказала "РГ" руководитель пресс-службы "Делимобиля" Алена Балакирева. - Кроме того, около 500 из 11 тысяч наших машин сейчас работают в сфере доставки, развозя продукты и другие товары от торговых сетей потребителям. Это позволяет выплачивать сотрудникам зарплаты и покрывать расходы на лизинговые платежи, но в целом, конечно, мы ждем разрешения снова начать работу".

По словам Балакиревой, у автомобилей, которые начали работать на доставку, поменяли оклейку и сняли с них право бесплатной парковки. А за руль сели вчерашние водители-механики, которые из-за заморозки каршеринга остались практически без работы. "Нам даже пришлось нанять дополнительно около 100 человек, поскольку водителей в штате изначально было немного", - отмечает глава преcс-службы.

По схожему пути пошли и некоторые другие каршеринговые компании - часть автопарка они тоже нацелили на доставку, чтобы хоть частично компенсировать простой и дать работу персоналу. Но есть и другие примеры. Сооснователь BelkaCar Екатерина Макарова рассказала "РГ", что все усилия компании сейчас сосредоточены на обновлении мобильного приложения, которое в каршеринге выступает важнейшей частью сервиса.

"Наше приложение выйдет из карантина другим, - подчеркивает она. - Один из немногочисленных плюсов самоизоляции для каршеринга - мы смогли заняться глобальными улучшениями инфраструктуры и IT-обвязки сервиса, практически не оглядываясь на текущую деятельность, и добились значительных успехов гораздо быстрее, чем могли бы при обычной загруженности системы".

Что касается развития рынка сервиса в целом, то здесь многое зависит от позиции государства, считает Макарова. Если оно субсидирует лизинговые платежи за время простоя, компании смогут продолжить развитие как в докризисные времена. "Если это будут частичные субсидии или отсрочка по платежам, вероятно достаточно серьезное сжатие рынка на горизонте 1-2 лет. Пока мы настроены оптимистично", - признается она.

В пресс-службе крупнейшего оператора каршеринга "Яндекс.Драйв" рассказали, что их машины продолжают обслуживать даже во время карантина, поскольку техника требует ухода. "Как только запрет на каршеринг будет снят, пользователи снова смогут использовать сервис - автомобили будут полностью готовы к аренде", - говорят в компании и добавляют, что в условиях карантина сосредоточились на минимизации убытков.