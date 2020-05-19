Исследование: как автомобилисты нарушают правила в эпидемию («Штрафы ГИБДД»)

Владимир Путин объявил нерабочими все дни с 30 марта по 11 мая 2020 года. В Москве и Подмосковье водители выезжают на дороги по пропускам, в других регионах правительства тоже ограничивают движение. Аналитики сервиса «Штрафы ГИБДД» проанализировали количество штрафов до эпидемии и во время нее и выяснили, как изменилось поведение водителей в столице и регионах.
Как мы считали
Откуда данные. В России, по данным аналитического агентства «Автостат», 44,5 миллиона легковых и почти 4 миллиона грузовых автомобилей. В базе сервиса «Штрафы ГИБДД» 5 миллионов автомобилей – каждый 9-й автомобилист. Мы ежедневно проверяем их нарушения и видим, как меняется количество штрафов.
Какие регионы. Самые строгие ограничения действуют в Москве и Московской области. Там автомобилист, чтобы выехать на дорогу, оформляет пропуск. Поэтому мы считали нарушения в этих регионах, а остальные выделили в отдельную группу. Получилось три территории:
• Москва;
• Московская область;
• регионы России, за исключением Москвы и Московской области.
Что сравниваем. Мы сопоставили пять самых частых нарушений ПДД за два периода:
Со 2 по 31 марта 2020 года – еще не ввели ограничения.
C 1 по 30 апреля – объявили режим самоизоляции, назначили штрафы за нарушение и пропускной режим.
Обычно на количество штрафов влияет два фактора: грязь на дорогах и год, за который берут данные. Из-за грязи не видно номеров и хуже работают камеры видеофиксации нарушений. Чем свежее данные, тем лучше с фиксацией штрафов. В эти периоды оба фактора почти исключены: грязи одинаковое количество в марте и апреле, камер за это время появилось немного.
Москва: выше скорость, меньше нарушений
Выше скорость. В столице на 22% выросло количество штрафов за превышение скорости на 20-40 км/ч.
Причина для роста таких нарушений – пустые дороги. Когда нет пробок, контролировать скорость сложнее. Вероятно, нарушители не замечают, что едут слишком быстро.
Меньше нарушений. В Москве водители в восемь раз реже стали занимать полосу для общественного транспорта, в 3 раза реже – ездить по обочинам, в 2,7 раза – поворачивать в неположенном месте, в 2,4 раза реже – нарушать требования знаков и разметки.
Дороги стали свободнее, водителям больше не нужно нарушать правила, чтобы объехать пробки.
Московская область: больше нарушений
В Московской области резко выросло количество нарушений. Стало больше штрафов за превышение скорости: в 2,2 раза – на 40-60 км/ч от разрешенной скорости, в 1,6 раз – на 20-40 км/ч. Несоблюдение требований знаков и разметки выросло в 1,8 раз.
Нарушения, связанные с объездом пробок по обочине, остались на том же уровне. За парковку в неположенном месте штрафуют в 2 раза реже.
Нарушений в Московской области стало больше, потому что жители Москвы самоизолируются за городом, на дачах. Областные дороги не приспособлены для большого потока автомобилистов – водители нарушают требования знаков и разметки, когда объезжают пробки.
Регионы: выше скорость, остальное стабильно
Выше скорость. Жители регионов, как и москвичи, стали чаще нарушать скоростной режим: на 28% выросли превышения на 40-60 км/ч от разрешенной скорости. Но серьезных нарушений, на 40-60 км/ч, стало меньше на 22%.
В регионах, как и в Москве, из-за эпидемии дороги стали свободными. Из-за этого водители чаще превышают скорость, но реже нарушают разметку.
Больше нарушений. Остальные нарушения снизились или остались без значительных изменений: несоблюдение требований знаков и разметки выросло на 2%, пересечения стоп-линии – на 8%. Упало количество нарушений правил использования ремней и мотошлемов – на 29%.
Во время карантина сотрудники ГИБДД меньше следят за такими нарушениями, как непристегнутый ремень или езда без мотошлема. Полиция борется с нарушителями режима самоизоляции.
Когда ограничения снимут, мы снова проверим, как изменилась ситуация на дорогах, и расскажем об этом.