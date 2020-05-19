Исследование: как автомобилисты нарушают правила в эпидемию («Штрафы ГИБДД»)

Владимир Путин объявил нерабочими все дни с 30 марта по 11 мая 2020 года. В Москве и Подмосковье водители выезжают на дороги по пропускам, в других регионах правительства тоже ограничивают движение. Аналитики сервиса «Штрафы ГИБДД» проанализировали количество штрафов до эпидемии и во время нее и выяснили, как изменилось поведение водителей в столице и регионах.

Как мы считали

Откуда данные. В России, по данным аналитического агентства «Автостат», 44,5 миллиона легковых и почти 4 миллиона грузовых автомобилей. В базе сервиса «Штрафы ГИБДД» 5 миллионов автомобилей – каждый 9-й автомобилист. Мы ежедневно проверяем их нарушения и видим, как меняется количество штрафов.

Какие регионы. Самые строгие ограничения действуют в Москве и Московской области. Там автомобилист, чтобы выехать на дорогу, оформляет пропуск. Поэтому мы считали нарушения в этих регионах, а остальные выделили в отдельную группу. Получилось три территории:

• Москва;

• Московская область;

• регионы России, за исключением Москвы и Московской области.

Что сравниваем. Мы сопоставили пять самых частых нарушений ПДД за два периода:

Со 2 по 31 марта 2020 года – еще не ввели ограничения.

C 1 по 30 апреля – объявили режим самоизоляции, назначили штрафы за нарушение и пропускной режим.

Обычно на количество штрафов влияет два фактора: грязь на дорогах и год, за который берут данные. Из-за грязи не видно номеров и хуже работают камеры видеофиксации нарушений. Чем свежее данные, тем лучше с фиксацией штрафов. В эти периоды оба фактора почти исключены: грязи одинаковое количество в марте и апреле, камер за это время появилось немного.

Москва: выше скорость, меньше нарушений

Выше скорость. В столице на 22% выросло количество штрафов за превышение скорости на 20-40 км/ч.

Причина для роста таких нарушений – пустые дороги. Когда нет пробок, контролировать скорость сложнее. Вероятно, нарушители не замечают, что едут слишком быстро.

Меньше нарушений. В Москве водители в восемь раз реже стали занимать полосу для общественного транспорта, в 3 раза реже – ездить по обочинам, в 2,7 раза – поворачивать в неположенном месте, в 2,4 раза реже – нарушать требования знаков и разметки.

Дороги стали свободнее, водителям больше не нужно нарушать правила, чтобы объехать пробки.