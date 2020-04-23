Автодилеры рассказали о работе салонов и сервисов в апреле (RNS)

На фоне пандемии коронавируса автодилеры в разных регионах либо полностью прекратили продажи автомобилей в апреле, либо продают в меньших объемах дистанционно, техсервисы также снизили мощности по обслуживанию. Результатами работ в апреле поделились в ходе онлайн-конференции агентства «Автостат» дилеры «Рольф», «Лада-сервис», «Транстехсервис», «Терра Авто» и «АвтоСпецЦентр».

«Москва и Московская область полностью закрыта, не работают ни продажи, ни сервисы. Было открытие на одну неделю, за эту неделю сделали большое количество шиномонтажей. В Санкт- Петербурге ситуация немного лучше - продажи также закрыты, сервис работает в режиме максимальной защиты клиентов…. При полной записи уровень от прошлых (прошлогодних - RNS.) периодов где-то 50-60%», - рассказал директор по развитию «Рольф” Владимир Мирошников.

По словам гендиректора «Лада-Сервис» Александра Бредихина, в апреле продажи дилерской сети снизятся на 70-80% по сравнению с 2019 годом.

«Фактически продажи сейчас осуществляют только дилеры в Самарской области. У нас тут 4 дилера в Самаре и Тольятти. В остальных регионах хуже, Нижний Новгород и Саранск, - несмотря на то, что продавать автомобили разрешено, - по факту продаж нет, потому что клиенты в салоны не идут, перемещение по городу ограничено. А покупка автомобиля - далеко не самое важное, чем можно заняться в период пандемии. В остальных регионах, где мы есть - Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ижевск, Липецк, Тюмень продавать нельзя… Несмотря на все меры, которые предпринимаются, продажи, конечно, упали. Мы видим падение порядка 75-80%, фактически в 4-5 раза по сравнению с обычным уровнем, который в апреле ожидался. 70-80% - спад по апрелю можно ожидать», - рассказал Бредихин.

В регионах, где работают дилерские центры «Транстехсервиса», работа автосалонов сейчас запрещена, в результате чего продажи обрушились в 5-6 раз, сообщил председатель совета директоров ТТС Вячеслав Зубарев.

«В наших регионах запрещена работа автосалонов, работают сервисные центры. Разрешена удаленная продажа… Продажи обрушились, я думаю что по итогам апреля относительно прошлого года это будет раз в 5-6 меньше, скорее всего, в 6», - рассказал Зубарев.

В автосалонах «Терра Авто», которые работают в Санкт-Петербурге и Северо-Западном регионе, портфель контрактов сформирован на 40% от плана продаж, рассказал гендиректор компании Владислав Рыдаев. Все дилерские «АвтоСпецЦентра» сейчас также закрыты, сообщил руководитель компании Денис Петрунин. Он ожидает снижения по продажам в апреле на 90% и еще более существенное - в мае.

Ранее гендиректор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков сообщил, что в апреле объем продаж новых автомобилей в России может снизится на 80-90%.