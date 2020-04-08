Продажи автомобилей в марте выросли на 4% («Ведомости»)

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) опубликовала данные о продажах новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России за I квартал 2020 г. Продажи выросли на 1,8% до 398 518 штук. В аналогичный период прошлого года рынок был в стагнации, продажи тогда выросли лишь на 0,3%. При этом в марте 2020 г. продажи увеличились на 4% год к году после падения в феврале на 2,2%.

Март оказался сильным месяцем с неожиданным ростом, отметил председатель комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель: темпы роста продаж многих брендов были двузначными.

«Сильное начало года, к сожалению, не отражает реальной тенденции», – опасается Штэрцель. Рост, по его словам, скорее связан с падением курса рубля и последовавшим «искусственным» ростом продаж. А в конце марта, напомнил он, продажи автомобилей и дилерские операции были резко прерваны из-за мер по борьбе с распространением COVID-19.

Рост продаж в I квартале и заметный подъем в марте вполне логичны, полагает председатель правления группы «Авилон» Андрей Павлович: успешно начать год дилерам помогли большие запасы автомобилей 2019 г. по старым ценам, что вызвало большой покупательский спрос. Стимулировали спрос и импортеры: в начале года была повышенная поддержка за сдачу автомобиля в трейд-ин (трейд-ин бонус), а также скидки на автомобили.

Спрос сильно разогрели несколько факторов, перечислил Павлович: мартовские скачки валюты, новости о скором введении в России карантина, временном закрытии заводов и автосалонов. Падение цен на нефть и снижение курса рубля действительно подтолкнули в автосалоны сомневающихся покупателей, которые стремились приобрести машины до вероятного повышения цен, согласен представитель «Рольфа»: продажи могли вырасти еще сильнее, если бы салоны не закрыли 28 марта.

Под закрытие месяца и квартала дилеры рапортовали автомобили как проданные – с целью зафиксировать действовавшие в марте акции и скидки, считает Константин Авакян, заместитель директора департамента по работе с ключевыми клиентами группы «АвтоСпецЦентр».

Как автомобильный рынок будет вести себя в ближайшем будущем, прогнозировать непросто, говорит Павлович: колебания валюты, отсутствие данных о том, как будут работать заводы и автосалоны, не помогают в прогнозах.

По мнению Авакяна, в апреле при текущих ограничениях можно ожидать сокращения продаж до 90%: количество проданных автомобилей будет измеряться сотнями.

АЕБ обратилась в правительство с предложением мер государственной поддержки автомобильной промышленности, говорит Штэрцель. Это произошло 4 марта, уточнил в беседе с «Ведомостями» человек, близкий к ассоциации. Суть предложений в АЕБ раскрыть отказались.

Но еще 24 марта в правительство обращалась ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД). Чтобы избежать масштабных увольнений персонала и банкротств, автодилеры просили, в частности, с апреля и до прекращения всех ограничительных мер освободить их от социальных выплат, ввести каникулы по налогам на имущество и землю, дать отсрочку по уплате НДС.