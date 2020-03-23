Илон в маске: автозаводы вышли на борьбу с пандемией («Известия»)

В то время, как автомобильные заводы в Китае постепенно возвращаются к жизни, европейские и американские предприятия в массовом порядке останавливают производство. Вспышка коронавируса продолжает разрушительно влиять на автомобильную индустрию. Когда эпидемия докатится до российских заводов, может ли «АвтоВАЗ» встать на карантин и как автопроизводители борются с COVID-19, разбирались «Известия».

Ухань оживает

Эпидемия в Китае идет на спад, в Ухане, эпицентре распространения коронавируса, зарегистрирован только один новый заболевший. Honda частично запустила производство на своем уханьском заводе. «Китайскому Детройту» – в Ухани производят 10% автомобилей для китайского рынка плюс значительный объем комплектующих для всего мира – потребуется больше времени для восстановления.

По данным Китайской ассоциации производителей автомобилей, более 90% поставщиков автокомпонентов, расположенных за пределами проблемной провинции Хубэй, возобновили работу, пусть и не с полным штатом.

Geely продлила новогодние каникулы до 10 февраля, но затем начала быстро возвращать работников на места. К 25 февраля штат был полностью комплектован, хотя заводы пока работают в одну смену.

Так быстро возобновить производство китайской компании помогли беспрецедентные меры по борьбе с распространением вируса. Например, все рабочие, перед тем, как попасть на завод, проходят через специальный сканер, измеряющий температуру тела. Потом сотрудников проверяют дважды в день с помощью ручных сканеров. Если у человека обнаружена высокая температура, его сразу же отправят в изолятор.

Повсеместно компания разместила бутылки с антисептиками для рук, даже рядом с различными кнопками. Дополнительно дезифицируют все сходящие с конвейера автомобили. В штаб-квартире все сортрудники каждые восемь часов получают новую маску, а во время обеда не приближаются друг к другу менее, чем на метр.

Европа на паузе

В Европе, где теперь бушует коронавирус, ситуация противоположная. Первыми встали заводы в Италии, лидирующей по количеству случаев заражения, – закрылись даже предприятия Ferrari и Lamborghini. Затем настал черед Испании – там были отмечены случаи заболевания на нескольких заводах.

Сейчас закрытие заводов приняло массовый характер. Вслед за FCA об остановке производства в Европе заявил PSA – по крайней мере до 27 марта. Затем поставили заводы на паузу, Toyota, Honda, Nissan, Ford, Renault VW Group, Audi, Daimler, BMW, Hyundai и Kia. Volvo остановила свое бельгийское предприятие, но пока не трогала шведские.

Помимо распространения вируса среди рабочих, генеральный директор VW Group Герберт Дисс назвал еще две причины приостановки производства – ухудшение ситуации с продажами и повышенную неопределенность в отношении поставок запчастей.

Дефицит комплектующих связан не только с Китаем, крупнейшие европейские производители автокомпонентов Bosch и Continental приостанавливают производство

Из-за нарушения логистических цепочек BMW вынуждена остановить свой завод в Южной Африке, Audi – в Мексике.

Америка на дезинфекции

Большая тройка американских производителей намеревалась поддерживать свои заводы в рабочем состоянии как можно дольше. GM, Ford, FCA и UAW создали совместную группу, которая займется координацией мер для борьбы с распространением COVID-19. Меры подразумевали тщательный досмотр посетителей, усиленную дезинфекцию мест общего пользования, создание протоколов безопасности, соблюдение правил социального дистанцирования на заводах, в том числе на рабочих местах и во время смены. По всей видимости, этого оказалось недостаточно, Ford и GM заявили, что закрывают все свои американские, канадские и мексиканские заводы до 30 марта. Fiat Chrysler снижает выпуск автомобилей после двух случаев заболевания рабочих коронавирусом.

Рынок США оказался единственным, который показал рост в феврале – на 8,3%, тогда как европейский рынок просел на 6,5%, а китайский рухнул на 80,4%. Аналитики RBС Capital ожидают, что, по результатам этого года, американский рынок просядет на 20%, до 13,5 млн автомобилей.

Для того чтобы привлечь покупателей в автосалоны, автопроизводители предлагают выгодные финансовые программы: GM обещает кредит с нулевой процентной ставкой в течение семи лет, Ford – трехмесячную отсрочку первого платежа.

Tesla и «Волгабас»

В прошлом году китайские компании экспортировали в США, Европу, Японию, Южную Корею и другие страны автокомпонентов на сумму $53 млрд. Поэтому остановка производства, безусловно, повлияет на мировую автоиндустрию, хотя пока автопроизводители не испытывают серьезных проблем. Одной из первых жертв стала Tesla.

Компания бодро отчиталась о возобновлении производства на своей «гигафабрике» в Шанхае, но затем выяснилось, что сходящие с конвейера электромобили Model 3 оснащаются чипами предыдущего поколения. Поставки новых, более быстрых чипов – они используются в фирменном автопилоте – оказались сорваны из-за эпидемии коронавируса.

Большинство автопроизводителей, у которых есть заводы в России, заявили «Известиям» , что пока не испытывают проблем из-за нехватки китайских комплектующих. Среди пострадавших – автобусный завод «Волгабас» в поселке Ворша Собинского района Владимирской. Предприятие остановилось 4 марта из-за проблем с поставками двигателей и элементов шасси из Китая. Кроме того, калининградский «Автотор» ожидает снижения производства в первом квартале на 8 тысяч автомобилей. В пресс-службе предприятия не исключили дальнейшего падения объемов выпуска, сообщает ТАСС.

Как борются с вирусом в России

На предприятиях и в офисах представительств приняты беспрецедентные меры профилактики вирусных заболеваний, отметили в пресс-службах Nissan, Mitsubishi и PSA. Отменены командировки не только за пределами России, но и внутри страны, проводится дополнительная дезинфекция.

«На заводе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» установлены диспенсеры с антисептическим составом, кроме того, каждый сотрудник получил индивидуальный антибактериальный спрей для рук. Каждые три часа протираются все ручки и перила составом с содержанием хлора. Раз в сутки проводится дезинфекция зон отдыха и туалетов, а также дезинфекция автобусов корпоративной развозки. Раз в неделю проходит усиленная санитарная обработка автобусов, столовых, зон отдыха, раздевалок, душевых, туалетов», – пояснили в пресс-службе Hyundai.

Hyundai

На Ульяновском автомобильном заводе также оборудованы места для сотрудников логистических компаний, осуществляющих доставку грузов – с целью минимизации контактов с персоналом предприятия. ГАЗ увеличил в центре медицинской профилактики количество отдельных кабинетов для приема пациентов в случае выявления симптомов вирусной инфекции.

Бренд Haval кардинально пересмотрел планы командировок в Россию для большинства китайских сотрудников, и после Нового года в страну въехало менее 20 представителей. В данный момент все они находятся в карантинной зоне, в специализированных общежитиях, где будут пребывать не менее чем 14 дней для комплексного наблюдения.

Первый заболевший

Меры по защите от пандемии принимались не зря – на «АвтоВАЗе» выявлен сотрудник, заболевший коронавирусом. Однако распространение пандемии пока удалось предотвратить.

– Администрация совместно со специалистами Роспотребнадзора и медиками тщательно проанализировали все контакты заболевшего, в результате чего были выявлены сотрудники, которые работали вместе с ним. Они были помещены в изолированные больничные условия. Оперативно проведенный тест не подтвердил у них наличие коронавируса. Рабочие места бригады, где работает инфицированный, места отдыха и общего пользования, гардеробы, туалеты, душевые и входные группы были тщательно дезинфицированы, – рассказал «Известиям» директор по коммуникациям «АвтоВАЗа» Сергей Ильинский.

Остановка европейских заводов не окажет серьезного влияния на российский рынок, считает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. Что касается российских предприятий, то если в течение 10–12 дней правительству удастся прекратить или существенно замедлить распространение пандемии по России, то остановки производства не будет. Между тем проблему форсирует ослабление рубля, из-за чего комплектующие подорожают, считает аналитик.

Оружие победы

Высокотехнологичные автомобильные производства могут внести серьезный вклад в победу над пандемией. Правительство Великобритании попросило Ford и Jaguar Land Rover, Honda и Rolls-Royce помочь с выпуском медицинского оборудования, главным образом аппаратов искусственной вентиляции легких, необходимых для тех, кто тяжело перенес коронавирус.

Китайский автопроизводитель BYD переоборудовал одно из своих предприятий под выпуск защитных масок и антисептиков – продукции, оказавшейся в дефиците в самый разгар эпидемии. Необходимое оборудование компания изготовила самостоятельно и теперь ежедневно выпускает 5 млн масок и 300 тыс. пузырьков с антисептиком.