Продажи Lada за февраль упали в три раза сильнее рынка («Ведомости»)

Продажи лидера российского рынка легкового и легкого коммерческого транспорта, автомобилей марки Lada в феврале составили около 25 000, сообщил комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса. Это соответствует снижению показателя год к году на 7,4% (27 000 в феврале 2019 г.). Суммарные продажи автомобилей этого сегмента в России в феврале уменьшились на 2,2% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

Вторая по популярности в России марка, корейская Kia, в феврале год к году сократила продажи на 3,5% до 17 100 автомобилей. При этом замыкающие топ-5 по этому показателю корейская Hyundai, французская Renault и японская Toyota за тот же период выросли на 0,8% (до 14 300), 19,1% (10 100) и 16,7% (8200) соответственно.

Снижение продаж Lada в феврале – результат высокой базы прошлого года, сообщил начальник пресс-центра «АвтоВАЗа» Сергей Ильинский в ответ на запрос «Ведомостей»: «По доле рынка на 2020 г. мы выполнили свою цель – более 20%. Более подробно результаты месяца мы не комментируем, так как всегда бывают непрогнозируемые колебания».

С учетом января динамика показателя продаж Lada выглядит менее драматично. Марка по-прежнему остается самой востребованной на российском рынке – с начала 2020 г. на нее приходится 21,4% общих продаж, что лишь на 0,7% меньше, чем в тот же период 2019 г. При этом общее снижение продаж легковых автомобилей на российском рынке год к году (за январь – февраль) составило 0,46%.

«Все снижается, и Lada снижает продажи, но в общем объеме продаж все сохраняется на стабильном уровне», – указывает коммерческий директор «Автомира» (один из крупнейших дилеров Lada. – «Ведомости») Алексей Савостин. По его мнению, месячная статистика – февральская особенно – не показательна, но это тревожный сигнал. «Следует смотреть на более долгосрочные коэффициенты, – считает Савостин. – На падающем рынке бюджетный сегмент всегда более чувствителен к общим тенденциям, и логично, что продажи упали вместе с сокращением рынка. Для «АвтоВАЗа», если смотреть статистику по последним годам, рекордный месяц – март. Там компания, вероятно, поправит ситуацию».

Падения российского авторынка в 2020 г. ожидали многие эксперты. После роста в 2017 и 2018 гг. уже в 2019 г. было зафиксировано снижение продаж в сегменте легковых автомобилей на 2,3% (до 1,76 млн). Продажи отдельно легкового транспорта в 2020 г. могут снизиться на 8%, прогнозировала ассоциация «Российские автомобильные дилеры». Оценка «АвтоВАЗа» была более оптимистична, исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу Оливье Морне прогнозировал падение продаж легковых автомобилей на 3,4%.

Снижение продаж Lada коррелирует с общими тенденциями на рынке, соглашается исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов. При этом в феврале 2019 г. марка тоже демонстрировала снижение продаж год к году (-1%), напоминает он. «Продажи легковых автомобилей стоимостью до 1 млн руб. в феврале были серьезно поддержаны программой господдержки, – говорит Удалов. – Почти все ближайшие конкуренты Lada в этой программе принимают участие. Поэтому и они имеют хорошие продажи, и рынок в целом падает медленнее, чем ожидалось». Почему Lada, на которую тоже распространяется действие госпрограммы, теряет в продажах, объяснить сложно, считает эксперт: «Возможно, в феврале 2019 г. марка показала хорошую статистику из-за корпоративных продаж».

С начала года «АвтоВАЗ» четыре раза вводил режим простоя на линиях, где выпускаются в том числе автомобили марки Lada: 9–10, 18 и 25 января, а также 7 и 8 февраля. Собеседник «Ведомостей», близкий к руководству «АвтоВАЗа», объяснял это низким по отношению к предполагаемому уровнем спроса.