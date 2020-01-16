Семьянину в помощь: какие автомобили получат госскидку в 2020 году («Известия»)

«Известия» опросили автопроизводителей, которые в 2020 году предоставят скидку в рамках госпрограмм стимулирования спроса «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Бонус в 10% на все свои автомобили предоставят компании «АвтоВАЗ», УАЗ и Datsun, на неполный модельный ряд – Renault, Nissan, Skoda, Volkswagen, Kia, Hyundai. Однако сегодня всё меньше автомобилей могут удержать стоимость до 1 млн руб. (условие участия в программе) из-за постоянно растущих налогов и сборов. Подробности – в материале «Известий».

Бонус не для всех

С начала 2020 года Минпромторг России продлил финансирование программ стимулирование спроса «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Правда, в этом году на эти цели зарезервировано вдвое меньше денег, чем в 2019 году: 5 млрд руб. против 9,4 млрд руб. В прошлом году этими программами воспользовались 100 тыс. покупателей, а выделенных средств хватило лишь до октября. Соответственно ожидается, что при аналогичном спросе на господдержку в этом году денег хватит максимум до мая.

По условиям госпрограмм совершеннолетние граждане России имеют право получить скидку в размере 10% от стоимости нового автомобиля, деньги начисляются исключительно банкам как первоначальный взнос клиента по автокредиту. Скидка дается либо тем, кто впервые регистрирует автомобиль на себя («Первый автомобиль»), либо семейным гражданам при наличии двух или более детей («Семейный автомобиль»). Купить в рамках субсидии можно только новую машину, произведенную на территории России, стоимость которой не превышает 1 млн руб.

Российский УАЗ и «АвтоВАЗ» традиционно дадут 10-процентную скидку на весь модельный ряд. Модель Chevrolet Niva, выкупленная в прошлом году «АвтоВАЗом» у концерна GM, тоже подходит под действие субсидии. Концерн Nissan в этих программах участвует с брендом Datsun, скидка предоставляется на обе модели – Mi-Do и On-Do. У самого же бренда Nissan скидка распространяется только на кроссовер Terrano. Компания Renault скинет 10% на Logan, Sandero, Duster, а также базовый вариант кроссовера Kaptur. У Skoda и Volkswagen в программах участвуют лифтбэк Rapid и седан Polo. Корейский тандем Hyundai и Kia в госпрограмме представлен седанами-близнецами Solaris и Rio, кроссовером Creta и хетчбэком Rio X-Line.

Программа устарела

Как видно из списка, далеко не все компании имеют возможность воспользоваться господдержкой рынка. Так, за бортом программы остался концерн PSA Peugeot Citroen, у которого в России локализовано производство седанов Peugeot 408 и Citroen С4. Обе модели не имеют комплектаций стоимостью до 1 млн руб. С аналогичными проблемами столкнулись бренды Toyota, Haval, Mazda и Mitsubishi. Поддержка спроса могла быть более точной и отвечать реалиям рынка, считает директор по связям с общественностью Nissan и Datsun в России Роман Скольский.

«Мы традиционно планируем участие в программах с моделями Nissan Terrano и Datsun, так как, к сожалению, только они отвечают требованиям программ по максимальной стоимости до 1 млн руб. На наш взгляд, это ограничение уже не является актуальным, поскольку за время существования программ все бренды увеличили стоимость автомобилей в связи с ростом налоговой нагрузки, возможность выбора нового автомобиля в рамках программы для потребителя существенно сократилась. Мы считаем, что планка по стоимости автомобилей должна быть поднята до 1,8 млн рублей, что позволило бы включить новые более современные и комфортабельные автомобили, а также поддержать локальное производство, – заметил «Известиям» Роман Скольский.

В компании Kia также поддерживают коллег из Nissan в пожелании повысить максимальный порог участвующих в программе автомобилей.

«Программы господдержки очень востребованы у покупателей, о чем говорит тот факт, что выделенные в прошлом году на нее средства вновь были исчерпаны до даты официального завершения их действия. Нам бы хотелось, чтобы больше моделей Kia попадало под действие программ субсидирования, а объем господдержки был больше», – сообщили «Известиям» в пресс-службе российского офиса Kia.

Кроме того, начиная с января 2020 года появились новые требования к автомобилям, участвующим в программах «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль», – уровень локализации должен достигать не менее 1400 баллов в соответствии с постановлением № 719, устанавливающим балльную систему локализации автокомпонентов. В следующем году ситуация может усложниться, поскольку локализационные требования для легковых автомобилей повышаются до 1,9 тыс. баллов, а в 2020 году – до 2,3 тыс. баллов.

Свой вариант

Компании, не допущенные к госденьгам, создали собственные маркетинговые продукты, которые помогают им бороться за клиента.

«Компания Haval не принимает участие в программах Минпромторга «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль». При этом благодаря нашим внутренним программам клиентам доступны специальные предложения», – рассказали в пресс-службе «Хавейл Мотор Рус».

Компании Suzuki не имеет российского завода, тем не менее японцы разработали собственные скидки для семейных автовладельцев.

«В связи с тем что Suzuki не участвует в программах господдержки, поскольку является импортируемым брендом (заводы расположены в Японии и Венгрии), а локальной сборки в РФ нет, то у нас разработаны собственные программы поддержки продаж, в частности «Семейный автомобиль Suzuki». Программа стартовала с сентября 2019 года при поддержке банков-партнеров. Рассчитана она на семьи с двумя и более детьми. Клиентам предлагаются выгодные преимущества при покупке автомобилей SX4 и Vitara. С момента запуска программы через дилерскую сеть был реализован уже 101 автомобиль, что составляет 2,7% от общего числа проданных нами автомобилей», – рассказала пиар-менеджер «Сузуки Мотор Рус» Анна Кожевникова.

Господдержку авторынка нельзя сокращать из-за ожидаемого падения авторынка, считает автомобильный эксперт Сергей Ифанов.

«В 2020 году на программы стимулирования спроса выдано лишь 5 млрд руб., а это значит, что вдвое меньше людей смогут воспользоваться ими. Причем эти две субсидии очень правильные, точечные и социально ориентированные. Пока что итоги авторынка 2019 года не подведены, но уже смело можно говорить о том, что он покажет небольшое снижение. Учитывая закредитованность россиян, государству с макроэкономической точки зрения выгодно было бы облегчить такими легкими вливаниями долговую нагрузку граждан, поскольку автопром продвигает вперед сектор реальной экономики, а не банковский кредитный пузырь, подогреваемый снижением ключевой ставки», – заметил Ифанов.