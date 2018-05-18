Подкачка на ходу и собачий режим: самые интересные разработки года (Autonews.ru)

Дистанционное управление для езды по бездорожью, круиз-контроль, копирующий стиль езды водителя, собачий режим Tesla и другие необычные разработки 2019 года Маленький хэтчбек с характеристиками суперкара, круиз-контроль с машинным обучением и салон, в котором не чихаешь: автопроизводители в уходящем году придумали немало интересных систем и технологий. Некоторые из них чрезвычайно сложны, а другие, наоборот, просты, как дважды два. Что, впрочем, не делает их менее важными для нашего комфорта и безопасности. Самая мощная «четверка» в мире Самый производительный в мире серийный двигатель с четырьмя цилиндрами дебютировал этим летом на хэтчбеке Mercedes-AMG A45 и седане CLA 45 нового поколения. С двухлитрового мотора, в котором применили технологии из мира суперкаров, сняли невероятные 421 л. с. и 500 Н·м крутящего момента при отсечке в 7200 об/мин. При этом немцы обошлись без новомодных электрических турбин и вспомогательных моторчиков с дополнительными аккумуляторами.

Множество решений позаимствовано у четырехлитровой «восьмерки» суперкара AMG GT. В частности, на валах двухпоточного компрессора установлены специальные роликовые подшипники, позволяющие сгладить трение внутри самого нагнетателя, а также улучшить его отдачу. Сам агрегат повернут вокруг своей оси на 180 градусов — ради того, чтобы впускной коллектор располагался спереди, а впускной вместе с турбиной — сзади. Такая схема позволила сделать более аэродинамически выверенную конструкцию и улучшить работу компрессора. Мотор, работающий в паре с восьмиступенчатым «автоматом» и полным приводом, наделил небольшой хэтчбек возможностями суперкара. Mercedes-AMG A45 S набирает первую «сотню» всего за 3,9 с — так же, 600-сильный Aston Martin DB11, и быстрее, чем, например, новый Porsche 911 Carrera.

Круиз-контроль, копирующий стиль езды В 2019 г. компания Hyundai присоединилась к гонке разработчиков летающего такси, наняв опытных специалистов из NASA, создала подушку безопасности принципиально нового типа, а также анонсировала инновационную систему шумоподавления, которая позволит в будущем существенно экономить на изоляционных материалах. Кроме того, корейцы активно работают над беспилотными технологиями, в том числе вместе с российским «Яндексом». Одной из стадий перехода на автоматическое управление станет появление первого в мире «умного» круиз-контроля от Hyundai, способного распознавать индивидуальные особенности вождения автомобилиста и управлять машиной в схожем стиле. Технология SCC-ML (Smart Cruise Control-Machine Learning) позволит забыть о необходимости ручного внесения основных параметров движения, но при этом компьютер сможет самостоятельно применить уникальные настройки согласно предпочтениям человека.

Работает это так: искусственный интеллект с машинным обучением анализирует данные со сложного комплекса датчиков, фронтальной камеры и радара, определяя стиль вождения человека по трем основным параметрам. Так, он фиксирует расстояние до впередиидущих машин, интенсивность ускорения, скорость реакции водителя, а также учитывает поддержание безопасной дистанции как в городе, так и на скоростной трассе. SCC-ML способна различать более 10 тыс. разных стилей езды и создавать собственный уникальный алгоритм, максимально адаптированный под поведение того или иного водителя. При этом сценарии с агрессивной ездой и прочими действиями, способными привести к ДТП, будут автоматически вычеркнуты из памяти. Дистанционное управление для внедорожника Над целым перечнем технологий, призванных упростить жизнь водителя, работает и Jaguar Land Rover (JLR). В частности, британцы трудятся над системой снятия стресса за рулем, ведут разработку трехмерного проекционного дисплея нового поколения, а также доводят до ума особый сенсорный руль, который сможет подсказывать водителю путь, не отвлекая его от дороги.

А еще в JLR «обкатывают» на новом Defender систему удаленного управления, которая позволит водителю рулить внедорожником, находясь за пределами кабины. Таким образом, специальная функция позволит с большей точностью выполнять маневры на сложном бездорожье в условиях ограниченного пространства. Разработчики отмечают, что архитектура нового «Дэфа» была изначально разработана с учетом применения данной технологии. Британцы считают, что даже самый современный комплекс камер и датчиков пока не способен заменить живого человека, который с гораздо большей точностью может оценить конкретную ситуацию, стоя рядом с автомобилем.

Покрышки с функцией подкачки на ходу Фирма Continental разработала инновационные автомобильные покрышки под названием C.A.R.E. (Connected. Autonomous. Reliable. Electrified.). В шинах установлены специальные датчики, в режиме реального времени собирающие и анализирующие ряд важных данных о глубине рисунка протектора, давлении внутри, температуре и повреждениях. Все эти сведения попадают в облачное хранилище, откуда перенаправляются на мобильное устройство водителя. Кроме того, в сами покрышки встроены специальные насосы, которые способны поддерживать необходимое давление. При разгоне в устройствах под влиянием центробежной силы задействуется лопастная помпа, генерирующая сжатый воздух, который накапливается в небольшом хранилище. Если электроника решит, что шине необходима подкачка, то воздух незамедлительно поступит обратно в камеру. Пока это всего лишь концептуальная разработка, однако в Continental заявили, что в дальнейшем такие покрышки станут незаменимыми в сервисах роботизированных такси. Они позволят существенно снизить расходы, так как постоянное поддержание оптимального давления уменьшит потребление топлива и электроэнергии. Гипоаллергенная климатическая система Компания Skoda подготовила для нового хэтчбека Scala технологию для защиты автомобилистов, страдающих аллергией на пыльцу. Она призвана избавить таких людей от необходимости постоянно пить таблетки, вызывающие сонливость, или ездить с постоянно закрытыми окнами.

Гипоаллергенная система использует специальный салонный фильтр с датчиком чистоты воздуха, который призван реагировать на частицы аллергена. В случае обнаружения пыльцы компьютер моментально заблокирует внешние воздухозаборники и переведет систему кондиционирования в режим рециркуляции воздуха. Кроме того, климатическая установка оборудована сенсорами температуры и влажности, а также солнечным датчиком, способным отслеживать интенсивность света и направление лучей. На основе полученной информации система самостоятельно выбирает оптимальную температуру в разных частях салона. Собачий режим Tesla Tesla регулярно придумывает что-то новое. Скажем, американцы постоянно совершенствуют систему полуавтоматического направления Autopilot, которая предотвратила кучу аварий и уберегла от наезда на бесчисленное множество диких животных. Кроме того, недавно Tesla выпустила глобальное обновление для своего мультимедийного комплекса, позволяющего, например, смотреть видео с YouTube и Netflix, а также играть в компьютерные игры.

Впрочем, одной из самых полезных разработок «Теслы» в 2019 г. стал специальный режим Dog Mode, который позволяет владельцам электрокаров оставлять в салоне домашних животных без присмотра. При активации собачьего режима климатическая установка продолжит вентилировать внутреннее пространство и поддерживать там комфортную температуру. При этом на дисплее мультимедиа появится сообщение: «Мой хозяин скоро вернется. Со мной все в порядке, не волнуйтесь». Таким образом система предупреждает случайных прохожих, которые, заметив запертое в жару животное, могут вызвать полицию или даже разбить окно. Если аккумулятор будет близок к разрядке и не сможет поддерживать работу кондиционера, то водитель получит соответствующее сообщение на смартфон. Приложение для оповещения о приближающейся машине А вот в России ведут разработку специального мобильного приложения, которое призвано повысить безопасность пешеходов, перемещающихся по улицам в наушниках или уткнувшись в смартфон. По статистике, большинство наездов на людей происходит из-за невнимательности самих пешеходов, переходящих дорогу на красный свет. Система на базе искусственного интеллекта будет собирать и обрабатывать данные об автомобильном движении около «умных» светофоров, общающихся между собой. Программа сможет учитывать множество факторов, в том числе скорость и интенсивность трафика, а также погодные условия.