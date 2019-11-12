Fiat Chrysler и PSA договорились о слиянии («Ведомости»)

Итало-американский автомобильный концерн Fiat Chrysler Automobiles (FCA) и французская Groupe PSA подписали в среду обязывающее соглашение о слиянии, сообщили компании. Советы директоров компаний одобрили основные параметры слияния в конце октября.

Акционеры FCA и PSA получат по 50% акций объединенной компании. Руководителем объединенной компании с полномочиями на пять лет станет гендиректор PSA Карлос Таварес. Председатель правления FCA Джон Элкан возглавит совет директоров, который будет состоять из 11 человек – по пять директоров от FCA и PSA плюс Таварес на правах руководителя компании, большинство директоров (не менее 5 из 9) будут независимыми, говорится в сообщении. В заявлении автопроизводителей не упоминается будущая роль гендиректора FCA Майка Мэнли, но он получит новую должность в объединенной компании, сообщил в письме к сотрудникам компании Элкан. Названия для объединенной компании пока нет, автопроизводители придумают его в ближайшие месяцы.

Объединенная компания станет четвертым по величине производителем автомобилей в мире – после Volkswagen, Toyota и альянса Renault-Nissan – с продажами 8,7 млн машин в год и опередит Ford Motor. Слияние также объединяет две автомобильные династии – клан итальянского миллиардера Аньелли (основных владельцев FCA) во главе с Элканом и французскую семью Пежо.

Капитализация нового автогиганта оценивается в $47 млрд. Совокупная выручка объединяющихся компаний за прошлый год составила около 170 млрд евро, текущая операционная прибыль – более 11 млрд евро и рентабельность по операционной прибыли – 6,6%, отмечается в сообщении. Головная компания новой группы будет зарегистрирована в Нидерландах, акции будут котироваться на фондовых биржах Парижа, Милана и Нью-Йорка.

После завершения сделки акционеры PSA получат 1,742 акции новой компании на каждую акцию PSA, а акционеры FCA получат 1 акцию новой организации на каждую акцию FCA. До завершения сделки FCA распределит акционерам исключительные дивиденды в размере 5,5 млрд евро, а PSA распределит своим акционерам 46% акций производителя комплектующих Faurecia, стоимость которой оценивается в 3,2 млрд евро. Также FCA разделит свою долю в производителе роботов Comau и продаст акционерам новой компании после завершения слияния.

Крупнейшие акционеры объединяющихся компаний EXOR (семейный бизнес Аньелли), Bpifrance (представляет французское государство) и EPF/FFP (семья Пежо) заблокируют свои пакеты акций в новой компании на три года. Исключение сделано для Bpifrance, которой разрешено уменьшить свой пакет до 5% в PSA (или на 2,5% в объединенной компании). Китайская Dongfeng Motor Group снизит 12,2%-ную долю во французском автопроизводителе, продав 30,7 млн акций PSA (эти акции будут аннулированы, по цене закрытия во вторник пакет акций стоил 679 млн евро, $748,4 млн), таким образом, Dongfeng будет принадлежать 4,5% объединенной группы. Считается, что снижение доли Dongfeng поможет получить одобрение сделки регуляторами США. Администрация президента Трампа собиралась проверить предлагаемое слияние из-за присутствия в сделке китайского автопроизводителя, сообщал в ноябре его экономический советник Ларри Кудлоу. EPF/FFP будет разрешено увеличить свой пакет акций максимум до 2,5% объединенной компании (или 5% в PSA) путем приобретения акций у Bpifrance, Dongfeng или на рынке, говорится в сообщении компаний.

Ни один акционер объединенной компании не будет иметь право использовать более 30% голосов, поданных на собраниях акционеров. Существующие права двойного голоса (дают по французскому законодательству преимущества долговременным акционерам) не будут перенесены в новую компанию, но аналогичные новые права будут накапливаться через три года после завершения слияния. Каждая компания в 2020 г. собирается распределить дивиденды в размере 1,1 млрд евро за 2019 финансовый год после одобрения советами директоров и акционерами.

Компании собираются завершить слияние за срок от 12 до 15 месяцев, получив одобрение акционеров и регуляторов. EXOR, Bpifrance, EPF/FFP и Dongfeng обязались голосовать за сделку на собраниях акционеров FCA и PSA, говорится в сообщении.

Слияние даст около 3,7 млрд евро синергетического эффекта в год при условии, что в результате сделки не будут закрыты производства. Примерно 40% синергии будет достигнуто благодаря совмещению автомобильных платформ, семейств двигателей и высокотехнологичных компонентов при одновременном увеличении масштаба производства. Более двух третей машин будет выпускаться на двух платформах, примерно по 3 млн автомобилей в год на каждой. Это будут платформы для маленьких и для компактных/средних автомобилей PSA, уточняет Automotive News. Еще 40% экономии дадут совместные закупки, остальное – совместный маркетинг, IT, администрирование и логистика. Синергия даст положительный чистый денежный поток с первого года, примерно 80% синергии будет достигнуто к четвертому году, считают компании. Общая единовременная стоимость достижения синергии оценивается ими в 2,8 млрд евро.

«Проблемы нашей отрасли действительно очень серьезны, – заявил Таварес журналистам в среду. – Соглашение по изменению климата, самоуправляющиеся транспортные средства, интеграция в информационные сети – все эти темы требуют значительных ресурсов, сильных сторон, навыков и опыта». Он видит в объединении «великолепную возможность занять более сильные позиции в автомобильной промышленности».

«Обе компании прошли через трудные времена и стали гибкими, умными, грозными конкурентами, – приводятся в сообщении слова Мэнли. – Общая черта наших сотрудников – рассматривать проблемы как возможность для сплочения и нахождения путей, как сделать лучше то, чем они занимаются».

FCA выпускает машины под брендами Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Fiat Professional, Jeep, Lancia, Ram и Maserati, в ней работают 200 000 человек по всему миру. В PSA входят пять брендов: Peugeot, Citroën, DS, Opel и Vauxhall, у нее 210 000 сотрудников. Компании продали суммарно 8,7 млн машин в прошлом году, но имеют производственные мощности на 14 млн машин, по оценке LMC Automotive. Поэтому правительства Франции, Италии и профсоюзы настороженно относятся к сделке, которая грозит потенциальной потерей рабочих мест. Сделка может подвергнуться тщательному рассмотрению со стороны регулирующих органов.

Сделка наверняка изменит мировую автомобильную промышленность: PSA получит долгожданное присутствие в Северной Америке, а FCA сможет догнать конкурентов в разработке технологий автомобилей с низким уровнем вредных выбросов, в которых она сейчас отстает. Тем не менее объединенная компания по-прежнему будет сильно зависеть от насыщенного европейского автомобильного рынка и плохо представлена в Китае, на крупнейшем авторынке мира, пишет Automotive News.

Сделка не устранит все недостатки двух автопроизводителей. Объединенному бизнесу все еще не хватает «очень хороших премиальных брендов», а также «хорошей позиции в Китае», сказал во вторник аналитик B. Metzler Seel Sohn & Co Юрген Пипер.

Весной Fiat Chrysler вел переговоры о слиянии с французской Renault, но соглашение так и не было достигнуто. В начале июня итало-американский автопроизводитель отозвал свое предложение, объяснив это негативными политическими условиями во Франции.