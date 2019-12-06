«ТОТАЛ ВОСТОК» - сотрудничество с автопроизводителями

Сложность задач, которые решает современное моторостроение, требует от смазочных материалов уникальных характеристик и свойств. Предоставить такой уровень услуг могут только ведущие игроки нефтехимического сектора, к числу которых относится корпорация Total, осуществляющая полный цикл переработки углеводородного сырья, от добычи до дистрибуции. Наиболее престижным и взаимовыгодным форматом сотрудничества автопроизводителя и производителя смазочных материалов является техническое партнерство, которое подразумевает не только OEM-поставки горюче-смазочных продуктов на конвейеры автомобильных заводов, но и непосредственное участие в разработке двигателей нового поколения.

Одним из наиболее успешных примеров сотрудничества является контракт Total c французской Groupe PSA. Сегодня партнерство охватывает технологии, торговлю, обучение и автоспорт. Став стратегическими партнерами, Total и Groupe PSA сделали исследование высоких технологий одним из своих главных приоритетов. Одним из результатов этой работы стало моторное масло Total Quartz INEO First 0W-30, защищающее от преждевременного износа мотора и образования отложений на его деталях при эксплуатации в любых условиях. Данная линейка товаров с 2012 года является основным оригинальным маслом, используемым Peugeot и Citroen. Другой важный продукт совместной разработки Total и Groupe PSA – моторное масло Total Quartz INEO ECS 5E30 с технологией Low SAPS, которое обеспечивает снижение расхода топлива на величину до 35% по сравнению с обычными маслами.

Также хочется отметить сотрудничество Total с компанией Nissan Motor, пусть и не самое продолжительное, однако весьма масштабное. Результатом плодотворной совместной работы Total и Nissan Motor стала линейка смазочных материалов под брендом Nissan Genuine Oil, включающая моторные масла, жидкости для автоматических и бесступенчатых трансмиссий, масла для механических коробок передач и дифференциалов, тормозные и охлаждающие жидкости.

В марте 2011 года корпорация Total подписала соглашение о международном сотрудничестве с KIA Motors. В соответствии с условиями этого соглашения Total приобрела статус рекомендованного партнера с правом поставки продукции на предприятия KIA Motors в Южной Корее и Словакии, а дилерская сеть корейского производителя получила доступ не только к высококачественным смазочным материалам Total Quartz, но и к маркетинговому опыту компании Total. В рамках договора партнерами было разработано уникальное масло Total Quartz 9000 Energy HKS 5W-30, предназначенное для бензиновых двигателей производства KIA Motors.

Не стоит забывать и о сотрудничестве с Mazda Motor. Для уникальной серии двигателей SkyActiv корпорация Total разработала линейку смазочных материалов под торговой маркой Mazda Original. В первую очередь это моторное масло Supra 0W20 и трансмиссионное масло ATF-FZ для автоматических коробок передач SkyActiv-drive.

В стратегии развития бизнеса корпорации Total особое место занимает экспансия на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, еще в 2012 году Total заключил соглашение о сотрудничестве с корпорацией Great Wall Motors, по условиям которого Total становился рекомендованным поставщиком смазочных материалов в сеть послепродажного сервисного обслуживания Great Wall.

Одним из наиболее громких имен в клиентском портфеле корпорации Total является британский Aston Martin. В мае 2016 года Total стал энергетическим партнером Aston Martin, а также официальным техническим партнером и поставщиком смазочных материалов для гоночной команды Aston Martin Racing. В этом статусе французская сторона снабжает смазочными материалами и топливом Total Excellium все автомобили, которые производятся на предприятии в Гейдоне.

В грузовом сегменте компания Total тесно сотрудничает с КАМАЗом, крупнейшим российским автопроизводителем тяжелых грузовых автомобилей, входящим в ТОП-20 сегмента в мире. Total поставляет смазочные материалы для послепродажного обслуживания автомобилей «КАМАЗ», а также является техническим партнером команды «КАМАЗ-мастер».