Новый штраф и шипы под угрозой: что изменилось для водителей с декабря (Autonews.ru)

С декабря в России запрещено ездить на летних шинах, вводится штраф за парковку в зонах для спецтехники во дворах, в документах появляется понятие Евро-6, а транспортный налог будут считать по-новому.

С начала декабря 2019 г. в жизни автомобилистов произошли как сезонные, так и совсем новые изменения. Кроме того, готовятся новые правила, поблажки и ужесточения. Рассказываем про самые актуальные события и эксперименты, к которым нужно быть готовыми.

Обязательная смена шин по сезону

С 1 декабря согласно Техническому регламенту таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» все автомобилисты в России должны сменить летнюю резину на зимнюю – это могут быть шипованные покрышки или «липучки».

Всего в России нельзя ездить на летней резине три месяца: в декабре, январе и феврале. При этом фактически никакого штрафа за нарушение этого правила в России нет. Однако в КоАП есть ст. 12.5. «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена» – штраф за такое нарушение составляет 500 руб. А ведущий юрист Европейской юридической службы Орест Мацала считает, что сотрудники ГИБДД могут наказывать не поменявших колеса после предупреждения водителей согласно ст. 19.3 КоАП – «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции».

Почти одновременно в ГК «Автодор» разработали и направили в Минтранс предложения по снижению негативного эффекта от шипов. Как уточнили Autonews.ru в «Автодоре», в ведомстве считают нужным продлить запрет езды на шипах примерно на 75 дней. Речь идет исключительно о Центральном федеральном округе. В Южном и Северном федеральных округах такую практику предлагается внедрять отдельно. В зимний период «Автодор» предлагает задуматься об ограничении максимальной скорости движения транспорта с шипованными шинами до 70–80 км/ч на дорогах всех категорий.

Обязательная маркировка на шинах

C 1 декабря стала обязательной маркировка автомобильных шин. В Минпромторге объяснили, что это нужно для борьбы с контрафактом и защиты автомобилистов. Теперь на каждой шине или на нанесенной на шину этикетке должен быть DataMatrix-код – разновидность штрихкода. С его помощью можно будет считать данные о продукте и его происхождении, подтвердить информацию о бренде и изготовителе, а также ознакомиться с эксплуатационными характеристиками шин. У контрафактных шин такой маркировки не будет.

Но пока сертифицированные шины могут не иметь штрихкода. Как пояснил глава Минпромторга Денис Мантуров, нововведение не означает, что в России одномоментно запретят оборот всей немаркированной на 1 декабря продукции. «Совместно с участниками рынка и заинтересованными ведомствами мы разработали сроки поэтапного вступления в силу требований об обязательной маркировке этих товаров. Сроки учитывают готовность отраслей, а также особенности товарооборота и сложившиеся бизнес-процессы», – сказал Мантуров. Также в Минпромторге пообещали, что цены на шины из-за нововведения не поднимутся.

Новый порядок расчета транспортного налога

Автовладельцы должны заплатить транспортный налог за 2018 г. в срок до 2 декабря 2019 г. включительно. В противном случае водителям придется заплатить еще и пени. Как напомнили в Федеральной налоговой службе, в 2019 г. вступили в силу изменения законодательства, касающиеся порядка налогообложения ТС. Согласно п. 2 ст. 362 Налогового кодекса, исчисление суммы транспортного налога производится с учетом повышающего коэффициента. Теперь для расчета налога для легковых автомобилей стоимостью от 3 млн до 5 млн руб. не старше трех лет применяется только один вид повышающего коэффициента 1,1.

Ранее для автомобилей, попадавших в нижнюю категорию роскошных, работал повышающий коэффициент 1,3, причем машины не старше одного года облагались повышающим коэффициентом 1,5. «Теперь эти коэффициенты отменены. Тем самым улучшено положение налогоплательщиков», – объяснили в ФНС.

Штрафы за парковку на «красных квадратах»

С 5 декабря в Москве автомобилистов ждут новые штрафы – речь идет о парковке на стоянке для спецтранспорта во дворах. Их традиционно обозначают красно-белыми квадратами. Фиксировать нарушение можно будет при помощи приложения «Помощник Москвы».

Пока речь идет только об эксперименте в центре столицы. Как рассказали в префектуре ЦАО, такое решение приняли после жалоб самих граждан – местные жители опасаются, что неправильно припаркованные автомобили в узких дворах заблокируют проезд машинам скорой помощи или пожарным. Перед парковкой для спецтранспорта установят знак 3.27 «Остановка запрещена» – штраф за такое нарушение в столице составляет 2,5 тыс. рублей.

При этом предполагается, что «помощники Москвы», а также сотрудники МАДИ будут штрафовать водителей согласно ст. 12.16 КоАП «Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги», а это уже 3 тыс. рублей. «Полномочия сотрудников распространяются не только на улицы и дороги, а на территорию всего города», – сказали в пресс-службе МАДИ.

Всего в префектуре ЦАО назвали несколько адресов: в районе Таганки (улицы Стройковская, 8; Марксистская, 5; Александра Солженицына, 31, стр. 1), в Тверском районе (улицы 4-я Тверская-Ямская, 12; Чаянова, 16; Бутырский Вал, 48; Вадковский пер., 16) и в Пресненском районе (Вспольный переулок, д. 16, стр. 1).

Ввод норм токсичности Евро-6

С 21 декабря заработают изменения в Техническом регламенте Таможенного союза. Для транспортных средств и двигателей, которые по классификации Таможенного союза относятся к категориям M и N, появится новый экологический класс Евро-6. К названным категориям относятся транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, в том числе легковые автомобили, имеющие помимо места водителя не более восьми мест для сидения, автобусы, троллейбусы, грузовики.

Изменение повлияет в первую очередь на регулирование международных перевозок. Так, сейчас в Евросоюзе выдают разрешения на проезд грузовиков, двигатели которых соответствуют требованиям Евро-6. Однако также по правилам ЕС предусматривается только пять экологических классов для такого вида транспорта. Поэтому в России не было возможности оформить ПТС для транспортных средств, подпадающих под категорию Евро-6.

Появление Евро-6 в регламенте не означает новых требований к выпуску автомобилей и топлива, отвечающим этим стандартам.