«Рольф» готовится к продаже («Коммерсант»)

Компания, действующая в интересах семьи Сергея Петрова, изучает вопрос продажи дилерского холдинга «Рольф». Сам господин Петров находится в розыске по уголовному делу, которое завели в России. По данным “Ъ”, реальных претендентов на покупку пока нет, дилеры присматриваются лишь к отдельным салонам. Ряд источников “Ъ” называют заявление политическим и говорят о рисках банкротства «Рольфа».

Кипрский офшор Delance Ltd, через который семья бизнесмена Сергея Петрова контролирует крупнейшего в России автодилера «Рольф», сообщил о начале изучения вопроса о продаже 100% компании. Финансовым консультантом в проекте выступает CrestPrecise, юридическим советником – компания Bryan Cave Leighton Paisner. Компания проинформирована о данном решении акционера, сообщили “Ъ” в «Рольфе».

Против Сергея Петрова в России летом завели уголовное дело. По версии следствия, с помощью топ-менеджеров он организовал сделку, в результате которой вывел 4 млрд руб. В сентябре Басманный райсуд заочно арестовал его. Сам господин Петров проживает в Австрии и не признает свою вину. Он утверждает, что не имел отношения к сделке.

Ранее Сергей Петров в интервью The Bell говорил, что в феврале 2019 года совладелец автодилера «Авилон» Александр Варшавский предлагал ему продать бизнес. В «Авилоне» летом говорили, что не рассматривают покупку. Сейчас в компании не комментируют продажу «Рольфа».

Собеседники “Ъ” на авторынке говорят, что конкретного покупателя пока нет. Один из них слышал о таких намерениях несколько дней назад. При этом никто из источников “Ъ” не знает возможной суммы сделки.

Один из собеседников “Ъ” и вовсе полагает, что никому из игроков рынка такая покупка была бы неинтересна с учетом долговых обязательств компании – по данным МСФО за шесть месяцев 2019 года, чистый долг «Рольфа» составляет почти 29,9 млрд руб. Он называет заявление политическим.

Кроме того, считает источник “Ъ”, с каждым днем компания накапливает проблемы и дешевеет, что «понимают все». Он предполагает, что один из банков-кредиторов «Рольфа» мог заявить о возможном начале процедуры банкротства, и на этом фоне было решено продать компанию. Скорее всего, полагает он, в итоге другие игроки рынка все равно получат дилерские центры компании.

Представитель Delance Limited говорит, что вопрос о продаже бизнеса рассматривался на протяжении нескольких лет, и решение называет взвешенным: «"Рольф" является стабильным лидером рынка, наиболее прибыльным и эффективным игроком. Большой интерес к компании со стороны потенциальных инвесторов существовал всегда».

На первоначальном этапе Delance Limited ожидает получения предложений от потенциальных покупателей из закрытого списка, после чего будет принято решение о начале переговоров, сказал “Ъ” представитель компании:

«В список входят российские и зарубежные инвестиционные институты и потенциальные стратегические инвесторы. В ближайшее время организатор сделки разошлёт инвестиционный тизер потенциальным инвесторам, в том числе, стратегическим». Там не уточняют, есть ли среди возможных инвесторов автодилеры. Планируется продажа 100% акций одному покупателю, уточнили в компании. Сделку там не связывают с уголовным делом в отношении Сергея Петрова и подчеркивают, что господин Петров не является акционером ООО «Рольф» и его согласования не требуется.

Выручка «Рольфа» за 6 месяцев – 114 млрд руб., прибыль – 576 млн руб. Соотношение чистого долга к EBITDA по итогам 2018 года составляло 1,7 – на авторынке допустимым считается до трех.