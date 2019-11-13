Машины уезжают от граждан по закону («Коммерсант»)

Поправки к закону «О лизинге», принятые в первом чтении, не будут способны оградить граждан от использования недобросовестными компаниями возвратного лизинга для схем отъема автомобилей, считают в ОНФ. Предложенные изменения законодательства поддерживают в Генпрокуратуре, ЦБ и Минфине. С их позицией не согласны правозащитники, указывая, что под регулирование попадут лишь компании, претендующие на господдержку, тогда как недобросовестные участники рынка продолжат противоправную деятельность. Юристы считают, что решить проблему возвратного лизинга способен лишь полный запрет таких сделок.

Снимать с контроля поручение президента о необходимости проведения проверки соблюдения законодательства при заключении лизинговыми компаниями и физлицами договоров возвратного лизинга и представления предложений по повышению уровня правовой защищенности граждан преждевременно, говорится в заключении «Общероссийского народного фронта» (есть в распоряжении “Ъ”). К такому выводу эксперты организации пришли, рассмотрев доклад Генпрокуратуры, подготовленный после мониторинга ситуации заключения с гражданами договоров возвратного лизинга транспортных средств, в результате которых они лишаются права собственности на свое имущество.

Генпрокуратура указывает, что такие схемы не выходят за рамки правового поля, определенного законом о лизинге, однако недобросовестными компаниями используются в качестве альтернативы потребкредитования граждан. В докладе отмечается, что комплексное правовое решение проблемы возможно в рамках реализации законопроекта, предусматривающего введение регулирования со стороны ЦБ. В соответствии с ним компании, претендующие на доступ к мерам господдержки, будут входить в реестр и регулироваться Банком России. Также они должны будут создать СРО и осуществлять внутренний контроль и управление рисками.

В ЦБ также считают, что предложенный «законопроект обеспечивает инструментарий защиты граждан от недобросовестного поведения лизингодателей, в том числе требование по регистрации и раскрытию информации, ограничение привлечения денежных средств граждан, порядок безакцептного списания денежных средств клиента и др.». По данным Банка России, в 2018 году и за три квартала 2019-го в числе выявленных нелегальных кредиторов были 73 псевдолизинговые компании. Минфин ранее подготовил поправки к ГК, которые предусматривали использование схемы обратного лизинга только в отношении лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность. В министерстве считают, что такой подход «заслуживает поддержки и может быть реализован в рамках законопроекта о специальных субъектах лизинговой деятельности, поскольку изменения в ГК потребуют более длительной проработки». В Генпрокуратуре не ответили на запрос “Ъ”.

В ОНФ считают, что предложения по совершенствованию правовой защищенности физлиц при заключении и исполнении договоров возвратного лизинга граждан не защитят. По словам руководителя проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгении Лазаревой, «предполагается регулировать деятельность только лизинговых компаний, связанных с государством и получающих господдержку». При этом законопроект «не предусматривает совершения лизинговых сделок другими компаниями, не предполагает для них требования состоять в реестре и следовать правилам регулятора, то есть они смогут продолжить заключать недобросовестные сделки по возвратному лизингу». По мнению госпожи Лазаревой, «система должна быть построена на признании незаконными сделок, в результате которых граждане лишаются своего имущества». По оценкам ОНФ, в результате недобросовестных схем возвратного лизинга более 5 тыс. человек лишились автомобилей.

Юристы также отмечают несовершенство прошедшего первое чтение законопроекта. «Проблему возвратного лизинга полностью решил бы запрет на такого рода "притворные" сделки и введение серьезной ответственности для компаний, предлагающих эти услуги,– говорит партнер юридической компании НАФКО Павел Иккерт.– Также важно, чтобы законом была предусмотрена возможность признания таких сделок недействительными». По его мнению, должна быть единая система контроля за всеми участниками рынка предоставления займов на любых условиях.