Российский авторынок продолжил падение по итогам октября («Ведомости»)

Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в октябре снизились на 5,2% по сравнению с октябрем 2018 г. и составили 152 057 шт. Такие данные приводит в четверг, 7 ноября, комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Рынок находится на пути медленной, но продолжительной эрозии, приводятся в сообщении слова Йорга Шрайбера, председателя комитета автопроизводителей АЕБ. Так нужного сейчас роста продаж, который был достигнут в 2017–2018 гг., по его словам, сейчас нет. «Это не то направление, которое хотят видеть индустрии, но сейчас трудно сказать, откуда могут прийти изменения к лучшему в ближайшее время», – заключил он.

Авторынок, не считая незначительного роста в январе и марте, в этом году постоянно падал. По итогам сентября АЕБ пересмотрел прогноз продаж автомобилей на российском рынке с позитивного на слабо негативный. По итогам года может быть продано не более 1,76 млн машин, говорил тогда Шрайбер. Это на 2,3% меньше, чем в 2018 г., и на 5,8% хуже прогноза начала года. Тогда ассоциация ожидала небольшого роста рынка – на 3,6%, или до 1,87 млн шт.

«ВТБ капитал» тоже изменил прогноз роста рынка по итогам года, снизив его до 0,3% с 6–7%. Главная причина – слабый потребительский спрос.

Продажи с января по октябрь сократились на 2,36% в годовом выражении. Это существенное отступление от тренда: последние два года продажи новых автомобилей в России росли двузначными темпами: в 2017 г. – на 11,9%, в 2018 г. – на 12,8%.

В октябре ушел в минус даже лидер российского рынка – «АвтоВАЗ» (контролируется Renault). До сих пор продажи Lada росли заметно, в сентябре замедлились, а в октябре было продано 30 237 автомобилей – на 6% меньше, чем в октябре 2018 г. В августе стало известно, что «АвтоВАЗ» снизил скорость сборочных линий, а «GM-АвтоВАЗ» приостановил работу конвейера. Неутешительны результаты у Kia – 20 141 (снижение продаж на 4%) и Hyundai – 15 827 (без изменений).

И все же надежда у рынка есть, считает Андрей Павлович, председатель правления АГ «Авилон»: октябрь – декабрь – это всегда наиболее благоприятный период для автодилеров, когда в ожидании традиционной индексации цен с нового года клиенты так или иначе задумываются о приобретении автомобиля по старым ценам. Особенно ожидается клиентская активность в премиум-сегменте, отмечает он. По словам Павловича, с середины ноября клиенты начинают задумываться о новогодних подарках себе и близким, спрос на премиальные марки может повыситься за счет акций от производителей в виде усиления текущих акций – например, прямой скидки, скидки за трейд-ин и проч.