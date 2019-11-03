Автономное вождение для автопрома Германии не самоцель, а средство (DW.com)

Беспилотные автомобили уже на подходе: автобусы, грузовики, такси. Но магистральное направление развития - не автономная, а автоматизированная езда, считают немецкие автостроители. Истинным автолюбителям автономное вождение не нужно, они садятся за руль не просто для того, чтобы добраться из пункта А в пункт Б, они получают удовольствие от самого процесса управления автомобилем. Такая точка зрения распространена довольно широко. Прозвучала она и на отраслевой конференции Handelsblatt Auto-Gipfel 2019, состоявшейся в конце октября в Штутгарте в здании музея компании Porsche. Электронные ассистенты для автомобиля Мысль подхватил Оливер Блюме (Oliver Blume), глава этой фирмы, прославившейся главным образом своими мощными спортивными машинами. "Казалось бы, какое отношение имеет автономное вождение к автомобилям Porsche? - с явной гордостью за свою продукцию задался он риторическим вопросом. - Ведь у них всегда будет руль, и за него непременно захочется сеть". Тем не менее, продолжил он, в новейшей модели Porsche, полностью электрическом автомобиле Taycan, серийное производство которого началось в сентябре, установлено уже свыше 20 электронных ассистентов водителя, помогающих, к примеру, двигаться в пробке или автоматически парковаться: "Это огромный рывок по сравнению с недавним прошлым". Так что магистральным направлением развития легкового автотранспорта Оливер Блюме считает не столько полностью автономное, беспилотное, сколько все более автоматизированное вождение. Такое мнение высказывали и другие участники конференции. Это была встреча профессионалов: генеральные директора и топ-менеджеры ведущих компаний немецкого и мирового автопрома в течение двух дней рассказывали о новейших трендах поставщикам комплектующих и представителям других фирм, так или иначе связанных с автостроением: консалтинговых, энергетических, производителей программного обеспечения. Автомобиль-робот на незнакомой местности - это далекое будущее И одной из главных тем, наряду с форсированным переходом немецких автостроителей на гибриды и электромобили, было именно автономное вождение. Ее обсуждали под заголовком "Когда мы будем ездить автономно?". Александер Хитцингер (Alexander Hitzinger), отвечающий за это направление в концерне Volkswagen, призвал собравшихся пока не ждать того момента, "когда автомобиль-робот сможет полностью самостоятельно передвигаться при любых географических и погодных условиях по незнакомой местности".

Однако он считает, что весьма широкое коммерческое использование определенных технологических решений начнется уже в ближайшем десятилетии, примерно с середины 2020-х. Тем более, что в Германии - все больше разработок на эту тему. Дирк Кессельгрубер (Dirk Kesselgruber) из концерна Schaeffler, одного из крупнейших немецких поставщиков комплектующих для автопрома, убежден, что "через 10-15 лет 40 процентов автомобилей будут в той или иной мере автоматизированными". Беспилотная парковка в Штутгарте от Bosch и Mercedes-Benz "Будет все больше электронных ассистентов водителя", - уверен и Штефан Хартунг (Stefan Hartung), член правления Bosch - другого крупного немецкого поставщика автопрома. Этот концерн совместно с Mercedes-Benz как раз в Штутгарте открыл первую в мире беспилотную парковку. Нынешним летом этот проект после четырех лет испытаний получил от властей окончательное разрешение на эксплуатацию. Участникам конференции был показан короткий рекламный фильм, в котором автомобиль с соответствующим электронным ассистентом заезжает в многоэтажный паркинг, оборудованный системой Bosch. Водитель выходит из машины, а она самостоятельно обнаруживает на одном из уровней свободное место. А затем хозяин возвращается с покупками и ее вызывает. Сам факт такого фильма говорит о том, что коммерческая реализация этой инновации, по сути дела, уже началась. Впрочем, уверяет Патрик Аяд (Patrick Ayad), возглавляющий в международной адвокатской конторе Hogan Lovells отдел автомобильного транспорта и мобильности, ключевой вопрос, связанный с беспилотным вождением, должен звучать совершенно иначе: не когда мы будем ездить автономно, а где. И дело тут не только в технической реализуемости и экономической целесообразности, но и в весьма существенных правовых аспектах. Менее комплексные случаи взаимодействия человека и машины, тем более на относительно ограниченном пространстве, имеют наилучшие шансы быстро получить добро от властей, указал юрист. Самоуправляемые автобусы в Европе и Азии Это может быть все тот же многоэтажный паркинг с самостоятельно передвигающимися автомобилями, вход в который будет запрещен людям ради их же безопасности. Или, к примеру, выделение отдельной полосы для беспилотных автомобилей. Пустить в следующем году во время летней Олимпиады в Токио самоуправляемый транспорт по Олимпийской деревне эксперт считает тоже правильной идеей. Дирк Кессельгрубер полностью согласен: впредь в самых разных точках планеты будет все больше беспилотных автобусов-шаттлов, обслуживающих (по расписанию и/или по вызову) четко обозначенные маршруты. Концерн Schaeffler приступил нынешним летом к реализации пилотного проекта HEAT в Гамбурге: автономный микроавтобус пока в тестовом режиме курсирует по маршруту длиной в 1,8 километра с пятью остановками, в следующем году он должен начать перевозить до десяти пассажиров.