Автодилеры-клоны: обманщики маскируются под официальных дилеров («Известия»)

Объявления о продаже новых автомобилей с чрезмерно заниженными ценами всё чаще появляются в Сети. Мимикрирующие под официалов дилеры-нелегалы вкладываются в контекстную рекламу, чтобы быть первыми в поисковой выдаче по запросу нового автомобиля. Новенький седан Kia Optima обманщики обещают продать за 809 тыс. рублей вместо 1,34 млн рублей, кроссовер Mazda CX-5 с радостью отдадут за 1,15 млн рублей вместо официальных 1,58 млн рублей. Но такая покупка с большой вероятностью обернется головной болью: вместо новой машины подсунут автохлам, автокредит окажется кабальным, а итоговая сумма затрат существенно превысит обещанную выгоду. Автопроизводители пытаются бороться с мимикрирующими под официалов автомагазинами, но последние, как головы гидры, появляются снова. Как не стать жертвой мошенников – в материале «Известий».

Недешево и сердито

Сайт автосалона «Артэкс Авто», что расположен в Москве на улице Обручева, предлагает огромные скидки на автомобили Mitsubishi. За новый внедорожник Mitsubishi Pajero Sport 2018 года выпуска просят 1,37 млн рублей, для сравнения: установленная официально (эксклюзивным дистрибьютором Mitsubishi в России ООО «ММС Рус») цена этого автомобиля в базовой комплектации составляет 2,44 млн рублей.

«Но у нас машина 2018 года, поэтому и скидка такая (1,072 млн рублей). И такая цена действительна при покупке в кредит», – бодрым голосом по телефону парирует продавец, попутно уверяя, что автосалон имеет статус официального дилера Mitsubishi.

И хотя сайт этой компании повторяет официальную символику и атрибутику сайта Mitsubishi, информация о таком продавце отсутствует в реестре официальных дилеров Mitsubishi в России. Зато на популярном сайт Otzovik об этой компании посетители оставили много сообщений и все они негативные.

«Предлагают подписать договор, оставить первоначальный взнос (в нашем случае это 400 тыс. рублей) и только потом, через три часа, дают кредитные договора, где переплата за автомобиль стоимостью 1,05 млн рублей получается 2,96 млн рублей. Так что это полный развод. В случае отказа от покупки вам не возвращается 20% от стоимости автомобиля, в нашем случае мы должны отдать 840 тыс. рублей. Отдали уже 400 тыс. рублей и должны еще 480 тыс. рублей. За то, что нас просто тупо обманули», – пожаловался один из посетителей.

В «ММС РУС» уже не первый раз слышат об этом сайте-клоне и ранее соответствующие жалобы юристы дистрибьютора направили в ФАС и Роспотребнадзор.

Без спроса

С такими проблемами сталкиваются не только граждане, желающие купить дорогие автомобили. В интернете около десятков сайтов, которые объявляют официальными дилерами, причем у них представлено порядка 20 марок популярных автомобилей. В Suzuki предостерегают потенциальных клиентов от погони за низкими ценами на этих сайтах. Несмотря на использование их товарного знака, без соответствующих прав на него от Suzuki Motor Corporation объявления таких дилеров-нелегалов являются незаконными.

«К сожалению, подобные компании существуют на рынке, но, как и другие импортеры, Suzuki может только предостеречь покупателя не гоняться за низкими ценами, а внимательно подойти к процессу выбора центра по продажам автомобиля», – говорит пиар-менеджер Suzuki в России Анна Кожевникова.

В российском офисе компании PSA Peugeot Citroen предостерегают клиентов от покупки автомобиля у компании «Мас Моторс».

– На сайте компании «Мас Моторс» указано, что она является официальным дилером по бренду Peugeot – это намеренное введение покупателей в заблуждение. «Мас Моторс» не является официальным дилером по продаже автомобилей марки Peugeot. Тактика подобных «серых» продавцов заключается в привлечении покупателей заниженными ценами и последующей недобросовестной работой с ними, которая сводится к продаже товаров и услуг по завышенным ценам (например, могут возникнуть скрытые комиссии или выясняется нюансы по комплектациям и т.д.) либо к продаже товара ненадлежащего качества, – предостерег директор по развитию дилерской сети и качеству PSA Peugeot Citroen в России Владимир Казначевский.

Аналогичная реакция российского офиса Nissan:

– В России сегодня работают 130 дилерских центров Nissan, из них только в Москве и Подмосковье – 20. Всю информацию об официальных дилерах, автомобилях и ценах можно найти на нашем сайте. Обращаясь за покупкой к «неофициалам», покупатель идет на риск, осознанный или нет, – слишком низкая цена должна навести покупателя на мысль, что автомобиль имеет изъян, был разбит, не имеет правильно оформленных документов или не сертифицирован для нашей страны. Проверить статус продавца очень легко: если его нет на нашем сайте, значит, он не имеет официального статуса.

Чтобы обезопасить себя от «серого» дилера, все автопроизводители рекомендуют использовать их официальные сайты, где в соответствующей главе есть адреса настоящих дилеров.

– Если цена на сайте, который привлек клиента, существенно ниже, чем цена на сайте дистрибьютора, возможно, клиента вводят в заблуждение. Рекомендуем сравнить цены на автомобиль нескольких других дилерских центров из списка, представленного на нашем сайте. Если клиент всё же решил приобрести автомобиль у «серого» дилера, рекомендуем с большим вниманием отнестись к договору купли-продажи и сопутствующим документам, которые предлагают на подписание, – сообщил директор по маркетингу «Киа Моторс Россия и СНГ» Валерий Тараканов. – В случае если стоимость автомобиля будет существенно ниже, чем на сайте официального дилера или на сайте автопроизводителя, необходимо тщательно проверить все условия договора купли-продажи, кредитного договора и договора страхования. Перед покупкой автомобиля также желательно ознакомиться с отзывами о выбранном «дилере» в интернете.

Гарантии нет

Куда печальнее то, что необдуманный шаг покупателя может отзываться неприятными последствиями еще и во время владения «нелегального» автомобиля, а именно потерей гарантии завода изготовителя.

– Импортер несет ответственность перед покупателями, в том числе по гарантийным обязательствам, только в том случае, если машина была приобретена у официального дилера, прошла таможенную очистку и предпродажную подготовку, – отметила Анна Кожевникова из Suzuki.

В PSA Peugeot Citroen также подчеркнули, что один из исходов такой покупки – потеря гарантии.

– Одним из рисков при приобретении автомобилей у «серого» дилера может стать вопрос гарантии на автомобиль. Например, существует вероятность недобросовестного информирования покупателей со стороны такого рода продавцов о дате начала и окончания заводской гарантии на автомобиль, а это чревато неприятными «сюрпризами», – заметил Владимир Казначевский из PSA Peugeot Citroen.

Отсудить что-то у «серого» дилера в случае покупки подобного авто крайне сложно, отмечает адвокат автомобильного движения «Свобода Выбора» Сергей Радько.

– Проблема в том, что граждане в большинстве случаев самостоятельно подписывают документы, которые им подсовывают такие «продавцы». Расчет на невнимательность. Судиться с такими компаниями сложно, тем более что, как правило, это фирмы-однодневки, – заключил Радько.