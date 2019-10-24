АвтоВАЗ не заметит ухода Datsun («Коммерсант»)

Возможное решение концерна Nissan по отказу от производства бюджетной марки Datsun в России не повлияет на загрузку завода АвтоВАЗ в Тольятти, где они выпускаются, считают аналитики и собеседники “Ъ” на рынке. По данным Reuters, Datsun якобы поглощает продажи Nissan на ряде рынков, но в РФ марка конкурирует только с моделями Lada и собирается на ее платформе. В случае сворачивания бренда АвтоВАЗ заместит ее продажи. При этом сам Nissan в РФ также не чувствует себя комфортно: продажи падают, на рынке говорят о короткой модельной линейке, в расширение которой, по словам источников “Ъ”, головной офис не готов инвестировать.

Nissan готовится к значительному сокращению мощностей на небольших для себя рынках, чтобы сосредоточить усилия на продажах в США и Китае, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники. В рамках «плана по восстановлению» японский автоконцерн намерен резко отойти от стратегии, заданной бывшим главой альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлосом Гоном и предусматривающей массовую экспансию бизнеса.

По данным агентства, в частности, Nissan может отказаться от нерентабельных продуктов – некоторых модификаций пикапа Titan, а также закрыть недозагруженные производственные линии. Последнее, по словам собеседников Reuters, видимо, сильнее всего ударит по заводам на развивающихся рынках, собирающим автомобили под маркой Datsun и другие малолитражные машины.

Сокращение мощностей может затронуть все рынки, где собираются автомобили, за исключением Китая, хотя речь не идет о закрытии целых заводов или выводе производств из страны.

В целом концерн планирует сосредоточиться на США и Китае. В США, согласно плану, Nissan откажется от практики наращивания доли рынка за счет продажи автомобилей в автопарки, в том числе аренды, с большими скидками, что влияло на прибыльность и имидж концерна.

Nissan в 1981 году ликвидировал бренд Datsun ради продвижения собственной марки, но в 2013 году Карлос Гон представил в Индии новый автомобиль под этой маркой. Datsun с 2014 года выпускает автомобили в Индии, Индонезии, России, также они представлены в Южной Африке. Производство Datsun в России идет на АвтоВАЗе на платформе Kalina (сейчас там также производится Granta). Модели разрабатывались индивидуально для каждого рынка.

Источники Reuters говорят, что у Nissan возникли проблемы после развертывания Datsun, в частности, в Индонезии, где те стали поглощать продажи Nissan.

В России в линейке Datsun представлены только седан on-DO и хетчбэк mi-DO, которые фактически представляют собой перелицованные модели Lada, тогда как в других регионах присутствия марки также продается кроссовер.

Ценовое позиционирование Datsun в России такое, что не мешает продажам Nissan или даже Renault и новых моделей Lada, сказал “Ъ” глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олег Мосеев. Возможность объединить Datsun и Nissan под одним брендом он оценивает скептически, вспоминая опыт Renault: тот стал продавать в России в отличие от Европы модели Dacia Logan, Duster и Sandero как Renault, что изменило позиционирование марки на рынке как низкобюджетной. Владимир Беспалов из «ВТБ Капитал» также не видит смысла в объединении марок на российском рынке, в частности, говоря о том, что в России сильно представление о Nissan как более дорогом бренде.

В российском офисе Nissan назвали тему спекуляцией и отказались от комментариев. В АвтоВАЗе возможное сворачивание сборки Datsun также не комментируют. Правда, отмечают источники “Ъ”, с учетом того, что на том же конвейере производится Lada Granta, продажи которой, по данным АЕБ, в январе-сентябре составили почти 97 тыс. машин, закрытие сборки Datsun с реализацией в 16,5 тыс. машин за тот же период не окажет эффекта на АвтоВАЗ.

Но проблемы у Datsun в России есть, полагают собеседники “Ъ”, и связаны они с ограниченной модельной линейкой, однако их не избежал и сам Nissan. По словам одного из источников “Ъ”, по сути, у Nissan после отказа от седанов и ухода внедорожника Patrol в 2017 году остались лишь две продаваемые модели и две нишевые.

По мнению собеседника “Ъ”, в целом будущее Nissan в России остается неопределенным: российское представительство понимает проблемы с ограниченным модельным рядом, но в условиях падающего рынка производитель не намерен направлять в РФ значительные инвестиции.

У Nissan есть завод в Петербурге мощностью в 100 тыс. машин в год, где выпускаются модели Nissan Qashqai, X-Trail, Murano. В 2018 году производство на нем выросло на 23%, но осталось недозагруженным – было выпущено только 56,5 тыс. машин. При этом, как сообщал “Ъ” 4 февраля, Nissan в альянсе с Mitsubishi и Renault стал привлеченной стороной в специнвестконтракте АвтоВАЗа. Mitsubishi в последние годы обеспечивал основную загрузку калужского завода ООО ПСМА (70% у PSA, 30% у Mitsubishi). После окончания жизненного цикла производимых моделей Mitsubishi может покинуть калужское производство – примерно в 2022 году, перейдя на площадки альянса, в том числе и Nissan. Доля Nissan на российском авторынке в январе-сентябре упала на 0,7 процентного пункта, до 3,8%, Datsun – выросла на 0,2 процентного пункта, до 1,3%. Продажи Nissan за тот же период упали на 16%, до 48,7 тыс. штук.

Владимир Беспалов полагает, что для Nissan Россия сегодня не находится в фокусе. Если же будет принято стратегическое решение по отказу от производства Datsun, то модели Lada вполне смогут заместить этот объем, говорит аналитик.