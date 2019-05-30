«Prado за 1,5 миллиона». Каким будет новый УАЗ (Autonews.ru)

Зачем УАЗу понадобилась другая платформа, какие машины на ней будут выпускать, что произойдет с классическими внедорожниками, когда появится первый российский турбомотор и почему будущую модель сравнивают с Toyota.

Осенью Ульяновский автозавод представит автоматическую коробку передач, которую будут устанавливать не только на нынешний UAZ Patriot, но и на совершенно новый автомобиль. Именно его гендиректор УАЗа Вадим Швецов назвал «русским Prado». Впрочем, машина, имеющая неофициальное название Patriot 2020, больше похожа на глубокую модернизацию нынешнего семейства.

Что это такое – «русский Prado»

Весной 2019 г. глава холдинга Sollers Вадим Швецов заявил о том, что в следующем году УАЗ выведет на рынок автомобиль класса Toyota Land Cruiser Prado стоимостью 1,5 млн руб., построенный на новой платформе. Автомобиль будет рамным и полноприводным, причем на одной платформе представят целое семейство машин, включая внедорожник, пикап, фургон и минивэн.

«У нас будет одна платформа, которая будет использоваться на нескольких кузовах. Это кузов внедорожник, это кузов пикап, это кузов монокэб и фургончик на базе этого решения. Это новая платформа с новыми агрегатами, новыми решениями, новыми кузовами. Поэтапно все эти типы кузовов на новой платформе будут запущены», – отметил Швецов.

Известно, что в проект инвестируют почти 500 млн руб., причем треть вкладывает государство, заинтересованное в появлении военного внедорожника нового поколения.

На какой платформе строят новинку

Ограниченный объем инвестиций не позволит создать с нуля ни новый автомобиль, ни принципиально новую платформу, поэтому речь в данном случае идет все-таки о модернизации существующего шасси UAZ Patriot. Именно поэтому проект неофициально окрестили Patriot 2020, хотя на самом заводе будущую модель так не называют.

Основное направление изменений – безопасность и управляемость. Модернизированная рама получит сминаемые зоны для того, чтобы внедорожник мог соответствовать требованиям EuroNCAP при краш-тестах. Под новую раму и требования безопасности придется поменять почти все панели пола. Расчетами и компьютерным моделированием краш-тестов занимается Центр компьютерного инжиниринга при Санкт-Петербургском политехническом университете им. Петра Великого, который принимал участие в проекте Aurus.

Передняя подвеска станет независимой, а задняя избавится от рессор и получит пружины – эти изменения должны сделать машину более понятной в управлении и комфортной. Дизайном машины занимается Центр стиля НАМИ, но уже сейчас ясно, что будущий внедорожник не будет принципиально отличаться от нынешнего. Лейтмотивом изменений опять-таки станет безопасность: перед будет менее травмоопасным для пешеходов. А с задней двери исчезнет запасное колесо, и не исключено, что сама дверь будет открываться вверх, а не вбок.

Какие будут силовые агрегаты

У модернизированной машины будут новые двигатели производства ЗМЗ, разработанные совместно с немецкой инжиниринговой компанией FEV (Forschungsgesellschaft fur Energietechnik und Verbrennungsmotoren). Это концерн со штаб-квартирами в 12 странах и огромным портфолио инженерных решений – от электромоторов до судовых двигателей.

Новый Patriot оснастят линейкой бензиновых 2-литровых моторов. Базовые версии получат атмосферные двигатели с отдачей от 120 л.с., более мощные будут оснащать моторами с двойным наддувом и мощностью до 180 лошадиных сил. Новые двигатели появятся в 2020–2021 гг., а до этого момента внедорожник будет оснащаться нынешними агрегатами объемом 2,7 л мощностью 150 лошадиных сил.

Пятиступенчатая «механика» сохранится для базовых версий, а более дорогие получат 6-ступенчатую МКП. Шестидиапазонный «автомат» предложат за доплату – ту самую коробку производства Punch Powerglide, которая сначала появится на Patriot актуального поколения.

Не исключено, что будущий Patriot могут также оснастить фордовским дизелем 2.2 TDCi от фургона Ford Transit, который выпускают на одном из предприятий Sollers, но для этого производство мотора придется локализовать. Скорее всего, альтернативой бензину станет газовое топливо, а новые двигатели ЗМЗ будут иметь битопливные версии.

Что с оснащением

Самый простой набор современного оборудования, включая медиасистему с камерой заднего вида, обогреваемое лобовое стекло, ESP и климат-контроль у Patriot есть уже сейчас. А на модернизированной модели появятся элементы комплекса ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) с набором электронных систем-помощников.

У Patriot появятся собственная система кругового обзора, функция распознавания дорожных знаков и слежения за разметкой. Машину учат понимать сигналы светофора, переключать дальний свет, искать место для парковки, самостоятельно тормозить и даже ехать в пробке. А вот автопарковщика и системы удержания полосы в ближайшей перспективе не будет, поскольку даже обновленная платформа не подразумевает наличия электроусилителя руля.

Сколько он будет стоить

Если нынешний Patriot в минимальной комплектации стоит минимум 800 тыс. руб., то цену новой модели Вадим Швецов обозначил на уровне 1,5 млн рублей. При этом более мощные и богато оснащенные версии будут продаваться за сумму более 2 миллионов. По сравнению с оригинальным Toyota Prado, цены на который лежат в диапазоне от 2,5 до 4,5 млн, это немного.

Похожие конструктивно конкуренты Toyota Fortuner и Mitsubishi Pajero Sport тоже заметно дороже. 166-сильный Fortuner стоит минимум 2 172 000 руб., а цены на Pajero Sport начинаются от 2 439 000 руб. за машину с мотором мощностью 181 лошадиная сила. Кроме внедорожников, за условные 1,5 млн в России можно приобрести лишь кроссовер средних размеров, и это будет небогатая версия с приводом на одну ось.

Когда начнутся продажи

Все инженерные работы по проекту модернизированного Patriot должны быть завершены к декабрю нынешнего года. Если все пойдет по плану, готовую машину представят в следующем году – скорее всего, со старыми двигателями.

УАЗ рассчитывает выпускать по 25–30 тыс. новых внедорожников ежегодно, что в целом соответствует нынешним объемам производства (за 2018 г. завод реализовал в России около 40 тыс. машин всех моделей). Сначала новый Patriot будет выпускаться параллельно со старым, но постепенно обновленное семейство будет вытеснять с конвейера и нынешний UAZ Patriot, и коммерческие модели, включая классические «буханки». При этом UAZ Hunter останется на конвейере и будет продаваться в качестве фан-кара.

Что с проектом кроссовера

Производство среднеразмерного кроссовера УАЗ-3170 с несущим кузовом и независимой подвеской всех колес должно было начаться во втором квартале 2020 года. Проект разрабатывался с конца 2014 г. на узлах единой модульной платформы, которая легла в основу проекта «Кортеж». УАЗ-3170 имел длину 4600 мм и базу 2850 мм, продольную компоновку и полный привод, хотя базовые версии планировались заднеприводными. Моторы – производства ЗМЗ: атмосферный мощностью 145 л. с., турбированный – 150 или 170 л. с., а помимо МКП предусматривался «автомат».

Завод зарегистрировал патентные изображения перспективной модели, получил кредит Сбербанка в размере 1,7 млрд руб. и сделал цифровую модель машины. УАЗ-3170 должен был выпускаться в рамках производства автомобилей проекта «Кортеж», но унификация оказалась весьма условной, и в итоге проект кроссовера пришлось заморозить по финансовым причинам.

Autonews.ru