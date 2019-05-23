Двести км на зарядке («Российская газета»)

В этом году в Тольятти стартует производство электромобилей. Региональная инжиниринговая компания ZETTA заявила о выходе новинки на рынок уже в декабре.

Предприятие работает в режиме ТОСЭР - экономической зоны, предусматривающей для инвесторов массу преференций. Может быть, поэтому от замысла проекта электрокара до его воплощения прошло всего три года. Сейчас опытные образцы успешно испытываются. В этом году тольяттинцы сделают десять четырехместных автомобилей, в следующем - две тысячи, в 2021-м планируется выйти на полную мощность - 10 000 автомобилей в год.

Потенциальных покупателей привлекает цена автомобиля - 450 тысяч рублей с учетом маржи дилера в базовой комплектации - это одноприводный автомобиль, который сможет проходить до 200 километров на полной зарядке. В люксовом варианте уже полноприводный электромобиль сможет проезжать до 580 километров на "полном баке". Максимальная скорость электромобиля 120 километров в час. Разогнаться быстрее не получится - есть контроллер.

Для покупателей электрокаров сплошные плюсы. Производитель дает гарантию: два года или 150 тысяч километров пробега. Расход "топлива" на километр пробега по цене выходит 40 копеек против пяти рублей бензинового двигателя. И обслуживать электромобиль гораздо дешевле: не требуется менять масло, диски сцепления, износ тормозных колодок меньше. Заряжать авто можно от розетки 220 Вольт. Для зарядки на 200 километров потребуется четыре часа. Электромобиль практически полностью сделан из российских комплектующих. Импортируются только китайский аккумулятор и микросхемы.

Что нужно знать о самом авто?

Подвеска автомобиля - это адаптированные решения восьмого и десятого семейства Lada. Мотора как такового нет, его функцию играют асинхронные мотор-колеса собственной разработки компании. Именно их применение исключило трансмиссию, что повлияло на стоимость и массу авто лучшим образом. На металлический каркас навешиваются кузовные панели из экструзионного композита. Если считать локализацию в рублях, то она составит порядка 50% ввиду применения батареи от GE Power Technology (Китай). Это один из дорогих компонентов, расположенный в нижней части авто. Благодаря ему столь высокий автомобиль устойчив.

Снаряженная масса: 486-708 кг (в зависимости от емкости батареи). Общий крутящий момент: передний привод - 1050 Нм, полный привод - 1750 Нм. Размер багажника: 180 литров. Тормозная система: двухконтурная (электрические + механические), системы ABS и ESP. Система отопления, бесключевой доступ и кондиционер: в наличии.

Управление возьмет на себя планшет, интегрированный в панель, он же выполняет роль мультимедийной системы. В стадии разработки и приложение, которое можно будет использовать для управления и диагностики ZETTA. Руль в этом автомобиле - дань требованиям. Вполне можно использовать джойстик, радиосигнал или приложение смартфона.

«Российская газета»