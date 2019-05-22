Подержанные машины двинулись в рост («Коммерсант»)

Продажи поддержанных легковых автомобилей в апреле, в отличие от рынка новых, уверенно закрепились «в плюсе» – сегмент показал рост на 8,6%. Это – рекордный скачок спроса на фоне предыдущих месяцев, когда рынок показывал куда более скромные результаты, даже уходя в минус. На рынке расходятся в оценках причин такого рывка в апреле, говоря как о смещении спроса с первичного рынка, так и о низкой базе прошлого года. При этом участники рынка и аналитики соглашаются, что о долгосрочном тренде говорить не стоит, и в основном ожидают более скромных результатов по итогам года.

В апреле продажи легковых автомобилей с пробегом в РФ выросли на 8,6%, до 482,2 тыс. штук, сообщил «Автостат». Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) тогда, напротив, сократились – на 2,7%, до 148,3 тыс. штук. В январе–апреле рынок машин б/у также вырос на 2,8%, до 1,6 млн штук. Ранее динамика была разнонаправленной: в январе продажи росли на 0,6%, в феврале – на 1,3%, в марте – падали на 0,2%.

Спад продаж в сегменте б/у в апреле не показал ни один бренд из топ-10. Продажи подержанных моделей лидера рынка Lada увеличились на 6,6%, до 123 тыс. штук. Глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олег Мосеев отмечает, что это долгосрочный тренд: на вторичный рынок начинают выходить первые Lada Vesta, продажи которых ранее активно росли в сегменте новых машин. Быстрее всего традиционно росли продажи Kia (на 18,4%) и Hyundai (на 16,7%).

Дилеры ажиотажного спроса на б/у автомобили не увидели. В «Рольфе» его называют стабильно высоким, говорит глава подразделения «Автомобили с пробегом» Алексей Баринов: продажи в апреле увеличились на 12%, до 6,1 тыс. штук. Рост реализации новых автомобилей стимулирует вторичный рынок, так как покупке нового автомобиля чаще всего сопутствует продажа предыдущего, поясняет он, хотя иногда клиенты готовы рассматривать б/у машину в качестве альтернативы новой. Он отмечает, что доля сделок внутреннего trade-in растет: в апреле более 15% сделок в «Рольфе» прошли с выкупом предыдущего автомобиля. В ГК «Авилон» также видят потенциал в инструменте trade-in б/у машин, ожидая роста его доли в высоком ценовом сегменте до 30%, в низком – до 20%, говорит операционный директор дилера Александр Никонов.

Помимо возможности купить через trade-in, в пользу выбора б/у автомобиля также играют снижение уровня жизни населения и более низкий прайс в сравнении с новыми машинами, добавляет глава департамента продаж автомобилей с пробегом ГК «Автоспеццентр» (АСЦ) Владимир Желобов. Дмитрий Бабанский из SBS Consulting говорит, что у граждан нет денег на новые автомобили, и в то же время они активнее продают свои машины, чтобы поддерживать текущее благосостояние на фоне снижения реальных доходов. PR-директор «Авито» Андрей Барковский говорит, что большинство водителей первой предпочитают покупать б/у машину.

Гендиректор CarPrice (онлайн-аукцион) Денис Долматов полагает, что половина апрельского роста продаж – компенсация падения в апреле 2018 года (на 4,6%). Владимир Беспалов из «ВТБ Капитала» отмечает, что результат одного месяца не показателен, и на 2019 год дает прогноз по росту в 2,5–3%. При этом часть покупателей может перейти на вторичный рынок в случае существенного падения продаж новых машин, полагает он, не ожидая такого сценария. Продажи новых легковых автомобилей и LCV, по прогнозу аналитика, вырастут на 5–6% в 2019 году. Денис Долматов в 2019 году не ожидает роста рынка б/у. В АСЦ дают прогноз в 9,5% роста, в «Авилоне» – в пределах 10–12%. Сергей Удалов из «Автостата» отмечает, что из-за большого объема рынок б/у более стабилен, чем сегмент новых, ожидая сохранения продаж на уровне 2018 года или роста в пределах 5%.

Доля продаж машин с пробегом через официальные каналы заметно вырастет, даже если рынок не покажет роста, отмечает Денис Долматов: дилеры увидели в продажах машин с пробегом источник устойчивости и дополнительного дохода. Доля дилеров в продажах б/у автомобилей ежегодно растет, и в 2018 году, по данным РОАД, увеличилась на 1 п. п., до 14%. Алексей Баринов добавляет, что многие покупатели целенаправленно выбирают автомобиль с пробегом только у официального дилера.

«Коммерсант»