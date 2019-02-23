Меньше автономности, больше электричества («Коммерсант»)

Консалтинговая компания Deloitte опубликовала результаты опроса более 25 тыс. потребителей из 20 стран о том, какие направления и технологии в развитии мирового авторынка опрошенные считают наиболее важными и привлекательными для себя. Выяснилось, что у потребителей появилось много вопросов к безопасности беспилотных автомобилей, при этом все больше людей видят перспективы в развитии электрического транспорта. Кроме того, выяснилось, что потребители еще не очень готовы платить за технологии, которые позволяют автомобилям обмениваться друг с другом информацией, а также с осторожностью относятся к отказу от личных автомобилей и использованию каршеринговых сервисов на постоянной основе. Компания Deloitte опросила более чем 25 тыс. потребителей в 20 странах мира (США, Канада, Мексика, Бразилия, Великобритания, Германия, Бельгия, Италия, Франция, Австрия, Нидерланды, ЮАР, Индия, Китай, Южная Корея, Япония, Таиланд, Индонезия, Малайзия, Австралия), чтобы понять, какие факторы, по их мнению, оказывают существенное влияние на автомобильный сектор, включая развитие передовых технологий. Основной целью исследования компания считает поиск ответов «на важные для компаний автомобильного сектора вопросы, которые помогут им расставлять приоритеты и лучше определять, что включать в бизнес-стратегию и во что инвестировать деньги». Компания проводит такие опросы уже несколько лет подряд, и при анализе предыдущих результатов можно отметить определенную закономерность в том, насколько ожидания потребителей связаны с тем, в каком направлении развивается потом мировой авторынок. Если в 2009 году главным приоритетом потребителей была безопасность транспортных средств, то в 2012-м у людей заметно вырос интерес к гибридным машинам, а в 2014-м — интерес к каршеринговым сервисам.

Уберите компьютер с руля По результатам опроса в этом году Deloitte пришла к четырем основным выводам. Во-первых, потребители «нажали на тормоза» своего интереса к беспилотным технологиям, который рос в последние годы. Исследователи объясняют это пристальным вниманием СМИ к инцидентам, связанным с авариями, в которые попадают беспилотные машины. Снижение доверия к беспилотным технологиям в 2017–2019 годах было зафиксировано во всех странах, где проводился опрос, лидером падения доверия стала Германия. Если в 2017 году 51% опрошенных немцев выражал доверие полностью беспилотным технологиям в автопроме, то в 2019 году — уже 33%.

Вторым результатом опроса стал растущий интерес к машинам с электрическим приводом, включая гибриды. На вопрос о том, какой двигатель хотели бы иметь потребители в своем следующем автомобиле, все больше людей делают выбор в пользу альтернативных, то есть гибридных и электрических. Если в США в 2018 году таких было всего 20%, то по результатам нынешнего опроса — уже 29%. Впрочем, исследователи не исключают, что в США сторонников альтернативных двигателей могло быть и больше, если бы не низкие цены на бензин, которые держатся уже довольно продолжительное время. В Индии доля сторонников альтернативных двигателей за этот же период увеличилась с 31% до 39%, но больше всего тех, кто готов отказаться от традиционных двигателей внутреннего сгорания,— в Японии (59%) и Китае (65%).