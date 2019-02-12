Старые машины застряли в гаражах («Коммерсант»)

Продажи легковых автомобилей с пробегом в январе остались практически на уровне прошлого года, показав символический рост на 0,6%, как и рынок новых машин. На авторынке расходятся в прогнозах: одни считают, что сегмент подержанных машин уже занял свою долю и продажи останутся примерно на уровне 2018 года, другие ждут их роста на 5–8%.

В январе продажи легковых автомобилей с пробегом выросли на 0,6%, до 339,2 тыс. штук, сообщил «Автостат». Рост на том же уровне в январе, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), показал рынок новых легковых автомобилей и LCV – на 0,6%, до 131,1 тыс. штук. Спад продаж в январе показали подержанные модели лидера вторичного рынка Lada – на 5,6%, до 83,6 тыс. штук. Остальные марки топ-5 остались в плюсе.

В дилере «Авилон» ожидают роста продаж б/у машин до 30% в 2019 году на фоне роста рынка в 8–10% (это в три раза быстрее, чем в 2018 году). В январе продажи подержанных машин у этого дилера выросли на 18%. Директор филиала «Авилон-Трейд» Юрий Елистратов отмечает, что на фоне в том числе роста НДС клиенты откладывали покупку автомобиля и спрос стабилизируется к марту. «Рольф» в январе нарастил реализацию б/у автомобилей на 8%, говорит директор профильного подразделения Алексей Баринов. Продажи новых автомобилей стимулируют динамику вторичного сегмента за счет того, что клиенты дилеров сдают предыдущий автомобиль в trade-in.

В автодилере «Автоспеццентр» (АСЦ), напротив, отмечают, что их продажи автомобилей с пробегом в январе остались на уровне 2018 года. Источник “Ъ” на авторынке объясняет ситуацию в том числе сменой менеджмента в холдинге (11 февраля компания сообщила, что новым гендиректором стал Денис Петрунин). В целом в автодилере считают, что отток клиентов с рынка новых в сегмент подержанных автомобилей сейчас незначителен, а структура продаж машин с пробегом меняется вслед за рынком новых автомобилей: спрос набирает сегмент SUV, С-класс уходит с рынка, B-класс – растет.

Цены на вторичном рынке будут расти вслед за ценами на рынке новых автомобилей, но меньшими темпами, отмечают в АСЦ, давая прогноз по росту цен на б/у машины в пределах 3–5% в 2019 году.

Глава РОАД Олег Мосеев дает прогноз в 3% роста рынка подержанных автомобилей по итогам 2019 года, отмечая, что в первом полугодии продажи будут хуже за счет адаптации к новым ценам. Скачка спроса в сегменте он не ожидает: «Рынок б/у автомобилей уже занял определенную долю от рынка новых, и она значительно выше докризисных времен». Гендиректор CarPrice (онлайн-аукцион) Денис Долматов отмечает, что, помимо сезонного фактора, в январе на темпы реализации машин с пробегом оказали влияние погодные факторы:

Самые крупные рынки подержанных автомобилей – Москву и Санкт-Петербург – почти на две недели парализовали морозы и снегопады, и многие автовладельцы просто не смогли продать автомобили».

Господин Долматов дает прогноз в 5% роста рынка подержанных машин при отсутствии колебаний курсов валют. При этом в денежном выражении, по его мнению, рынок останется на уровне прошлого года по причине слабого предложения «трехлеток» и снижения средней цены автомобиля. В «Авито» ожидают, что отток покупателей с первичного на вторичный рынок продолжится.

Владимир Беспалов из «ВТБ Капитала» считает, что вторичный рынок обычно ускоряется на долгосрочном и сильном падении продаж новых машин, а в январе динамика первичного рынка была неплохой. Дмитрий Бабанский из SBS Consulting полагает, что стагнация на рынке подержанных автомобилей в январе произошла из-за слабого предложения автомобилей моложе шести лет и низких цен реализации.

«Коммерсант»