Новые требования к локализации не отразятся на авторынке РФ («Прайм»)

Министерство промышленности и торговли РФ собирается с 2019 года сделать более сложным доступ автомобильных концернов к государственной поддержке. Предложено изменить список операций, необходимых для признания машин российскими, а также ввести систему расчета локализации в баллах, а не процентах, как было ранее. Поправки в действующее постановление правительства №719 от 2015 года затронут легковые и легкие коммерческие автомобили, грузовики и автобусы.

Минпромторг предложил в частности добавить локализацию двигателя и электрооборудования. В новой системе, к примеру, изготовление двигателя и коробки передач в России даст по 20 баллов. Необходимо будет набрать не менее 100 баллов. После 2019 года это число будет увеличено.

В Минпромторге, по данным "Коммерсанта", считают, что уровень необходимых инвестиций у различных компаний будет существенно отличаться. Те, кто уже вложил средства в производство двигателя, будут проводить локализацию коробки передач и систем управления до 2025 года.

Соглашения о промышленной сборке в России у автоконцернов начинают истекать в 2018 году. Они давали возможность ввозить в страну запчасти по сниженным пошлинам. Теперь Минпромторг предлагает заключать специнвестконтракты (СПИКи), фиксирующие на десять лет льготы по налогам в обмен на инвестиции. Механизм таких соглашений в настоящее время рассматривает правительство.

"Естественно, мы не будем поддерживать те компании, которые не возьмут на себя дополнительные обязательства по повышению уровня локализации", – заявил в декабре прошлого года глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Коммерсант" отмечает, что представители отрасли считают новые требования неисполнимыми. Скорее всего, им в настоящее время не соответствует ни один автоконцерн в России. Пока предложение Минпромторга в правительстве еще не обсуждали. Возможно, что автопроизводителям удастся смягчить требования.

Эксперты, опрошенные агентством Прайм, отметили, что никакой серьезной угрозы автомобильному рынку в России предложение Минпромторга не несет. В целом, оно даже правильно – повышать локализацию необходимо. Однако следует доработать детали документа, чтобы привести его в соответствие с российскими реалиями и найти выход, устраивающий и министерство и производителей автомобилей, заинтересованных в работе в России.

Предложение нуждается в доработке

Автоэксперт, заместитель главного редактора "За рулем" Игорь Моржаретто считает инициативу Минпромторга в целом правильной и не видит в ней ничего особенно страшного для российского авторынка.

"Другое дело, что система, которую предлагает Минпромторг, по мнению всех, кого я знаю, чрезмерно жесткая и не учитывает ничего, кроме желания самого Минпромторга. А есть бизнес, и есть реалии", – сказал Моржаретто.

Он пояснил, что российский рынок в настоящее время еще достаточно слаб. Продажи не очень сильно выросли после падения в 2014 году. В сегодняшней ситуации при малых объемах реализации вкладывать серьезные средства в строительство, допустим, завода по производству коробок передач бессмысленно, с экономической точки зрения.

"Вы продаете 10 коробков спичек в год. Надо ли из-за этого строить деревообрабатывающий комбинат?" – привел пример Моржаретто.

Но Минпромторг, безусловно, движется в правильном направлении, подчеркнул эксперт. Есть надежда, что этот проект на стадии согласования будет пересмотрен в сторону реальных решений и задач.

"В этом проекте, к примеру, написано, что в России должно быть производство двигателей и комплектующих для электромобилей. Но на нашем рынке они продаются в количестве 100 штук в год. Зачем производителю сюда переносить производство, если здесь нет рынка сбыта?" – пояснил Моржаретто.

Эксперт подчеркнул, что локализацию производства в России нужно углублять. Но проект Минпромторга нуждается в доработке. У автопроизводителей есть свои планы, и с государственной поддержкой они смогут их реализовывать успешно. Необходимо найти "золотую середину", которая устроит всех.

"Было требование по моторным заводам. Сделать его для получения льгот. Renault сделал, Volkswagen сделал, Ford сделал. GM подумал и сказал: нет, я уйду с рынка. Мне не нужен завод на падающем рынке. И ушел. И все довольны. Ничего страшного не произошло", – отметил Моржаретто.

Цены не вырастут

Глава ассоциации "Российские автодилеры" (РОАД) Олег Мосеев считает, что если меньшее количество автопроизводителей будут получать дотации от государства, это может отразиться на конечной цене автомобилей для покупателя. Однако цена в России в настоящее время диктуется рынком.

"Доминирование рыночной позиции абсолютное, поэтому производитель, даже если бы захотел поднять цены, он этого не сможет сделать – тут же проиграет борьбу конкурентам", – пояснил Мосеев.

Пул производителей, для которых авторынок России является важным, уже определен, добавил эксперт. Для кого-то он даже входит в число ключевых. Сюда можно отнести Hyundai Motor Group – рынок РФ для них является пятым по величине в мире. Понятно, что они будут и дальше развивать свое присутствие. То же самое можно сказать и про альянс Renault–Nissan, который достаточно глубоко закрепился в России и имеет много производственных площадок. Скорее всего, это касается и Volkswagen.

"Естественно, они будут искать любые пути, чтобы оставаться конкурентными на нашем рынке. В том числе искать пути дополнительной локализации производства своих автомобилей. Ничего страшного в этом, на первый взгляд, нет. Дальше посмотрим", – подытожил Мосеев.

«Прайм»