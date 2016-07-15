Игры моделей («Коммерсант»)

Первое полугодие не добавило оптимизма автоконцернам: статистика фиксирует уже привычный спад продаж на 14%. На фоне сужения рынка части брендов удается снижать продажи чуть медленнее конкурентов, но для этого приходится поддерживать спрос, предлагая рынку все новые и новые модели. Производители, которые задерживаются с модернизацией линейки, теряют клиентов: потребитель реагирует лишь на новинки.

За январь-июнь, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи легковых и легких коммерческих машин (LCV) сократились на 14%, до 672,1 тыс. машин. Глава комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер отметил, что рынок падает быстрее, чем предполагалось в начале года, и заявил о снижении прогноза на год до 1,44 млн машин (падение на 10,3%). В прогнозе учтено замедление негативного тренда вдвое относительно первого полугодия, считает господин Шрайбер.

Авторынок падает четвертый год, и интерес сейчас представляют в основном сравнительные темпы снижения продаж брендов. Реализация у лидера рынка среди иномарок Kia снизилась на 8%, до 69,8 тыс. машин, а Renault – на 9%, до 52 тыс. машин, у Hyundai упала на 19%, до 64,3 тыс. машин. Больший обвал у Nissan – на 28%, до 36,2 тыс. машин, на 55% снизили продажи Mitsubishi и Datsun, до 8,7 тыс. и 8,2 тыс. машин соответственно. Продажи Mazda упали на 27%, до 9,1 тыс. машин.

В Nissan связывают результат с прекращением продаж Juke и приостановкой выпуска Tiida. Независимый эксперт Сергей Литвиненко добавляет, что на продажи могла влиять относительно высокая база: в 2015 году обновился модельный ряд. Сейчас, по его словам, после выхода обновленного Toyota RAV4 спрос на Nissan Qashqai упал, серьезную конкуренцию Centra составляют Kia-Hyundai. В Datsun объясняют снижение продаж "сезонными колебаниями", в Hyundai ссылаются на высокую базу и большой спрос на Tucson на других рынках, из-за чего Россия получила меньше машин. Коммерческий директор ГК "Автоспеццентр" Александр Зиновьев подтвердил востребованность Tucson и отметил, что у дилеров остались лишь неликвидные комплектации. Другой источник "Ъ" среди дилеров добавил, что в первом полугодии у Hyundai большой объем пришелся на Solaris, а это сегмент В, спрос на который заметно иссяк. Обвал продаж Datsun, по мнению господина Зиновьева, связан с узким модельным рядом – лишь две модели. Аналогичная ситуация и со спросом на Mazda, добавляет он.

У Mazda в первом квартале наблюдался дефицит машин, было и удорожание – до 13% в зависимости от модели, рассказывают в ГК "Независимость".

В обновлении нуждается и модельный ряд Mitsubishi, бренду в основном делает объемы Outlander, говорят в "Рольфе". Источник "Ъ" среди дилеров подчеркивает, что в Mitsubishi "не предпринимают ничего для роста продаж", чтобы не пройти "точку невозврата", к которой сейчас близок бренд.

Но по итогам полугодия были и компании, которым удалось выйти в рост – во многом за счет эффекта низкой базы. Продажи Ford выросли на 51%, до 20,7 тыс. штук. В "Рольфе" считают, что на это повлияло и обновление модельного ряда, отмечая, что темпы роста снижаются. В ГК "Независимость" добавляют, что в этом году компания придерживалась разумной ценовой политики – рост в пределах 3%, дополнительные скидки дилерам. Хорошая динамика продаж в сегменте LCV: продажи группы ГАЗ выросли на 6%, до 24,7 тыс. машин, УАЗа – на 11%, до 21,3 тыс. машин.

Кроме того, в рост пошли китайские бренды Lifan (63%, 7,6 тыс. машин) и Chery (5%, 2,6 тыс. машин). Рост в Lifan назвали запланированным за счет сохранения дилерской сети, а также программы льготного автокредитования. Во втором полугодии Lifan выпустит на рынок две новые модели и по итогам года хочет нарастить продажи на 20%. Китайские бренды можно назвать "развивающимися", говорит Александр Зиновьев, они "еще не дошли до своего максимума".

Спрос на премиальный сегмент неоднороден. Снижаются продажи BMW (на 2%, до 14,2 тыс. машин) и Audi (8%, до 11,1 тыс. машин, реализация Mercedes-Benz упала на 17%, до 19,1 тыс. штук. При этом спрос на Lexus вырос на 17%, до 11 тыс. машин. В премиум-классе успех в кризис зависит от интенсивности обновления модельного ряда, утверждает Сергей Литвиненко. Рост Lexus он объясняет большим количеством обновленных или новых моделей, а также "адекватными" ценами. По его мнению, у BMW устаревшая пятая серия, которой конкуренцию составил новый Mercedes E-класса, а также относительно высокая база прошлого года. Клиентов BMW и Audi оттягивает на себя новая линейка Jaguar Land Rover, замечает эксперт. Снижение динамики премиум-сегмента – эффект высокой базы прошлого года, уверяют в "Рольфе", потенциал для роста сохранил Lexus с новым модельным рядом, в котором основной спрос приходится на кроссоверы и внедорожники.

Председатель правления "Авилона" Андрей Павлович полагает, что негативный тренд продолжится во втором полугодии – по итогам года он ожидает падение рынка в пределах 10%. В "Авилоне" за счет сезонности осенью ожидают незначительный прирост продаж на 15-20%. В "Независимости" считают рыночный тренд нисходящим, связывают это с непрерывным ростом цен и по-прежнему с высокими ставками по кредитам. В компании придерживаются пессимистичного сценария на этот год – 1,2-1,3 млн проданных машин. Господин Литвиненко говорит, что большинство игроков ожидало восстановления рынка намного быстрее: "Но сейчас е мы видим, что спрос не восстанавливается". В следующем году рост рынка может оказаться лишь в пределах 10%, считает он, растущие цены на машины – уже запретительные для ряда сегментов, спрос уходит на вторичный рынок.

«Коммерсант»