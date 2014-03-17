Вторичный российский авторынок вытесняет первичный

За последние два года в России возросло число автомобилей, купленных по системе trade-in. Специалисты Группы компаний «АвтоСпецЦентр» провели аналитическое исследование среди клиентов своих дилерских центров, в ходе которого выяснили основные причины роста спроса на trade-in. По прогнозам экспертов ГК «АвтоСпецЦентр», в среднесрочной перспективе вторичный рынок в России выйдет на цивилизованный уровень и покупка автомобилей с использованием схемы trade-in займет до 30% от всего объема рынка продаж автомобилей.

По итогам прошлого года в России было реализовано 2,78 миллионов автомобилей. Данный показатель на 6% ниже, чем в 2012 году. Несмотря на общую стагнацию автомобильного рынка, падение спроса коснулось не всех сегментов отрасли. В отличие от первичного, вторичный рынок последние два года демонстрировал стабильный рост на 4-6% ежегодно. Только в прошлом году продажи автомобилей с пробегом увеличились на 4%, до 5,6 млн. штук. Согласно статистике, рынок автомобилей с пробегом более устойчив к колебаниям общей экономической ситуации, а маржинальность продаж б/у автомобилей выше, чем у новых. При этом рынок trade-in России на сегодняшний день слабо охвачен дилерами, лидируют в этом отношении – Москва и Санкт-Петербург.

Согласно результатам опроса, проведенного среди 320 клиентов дилерских центров группы компаний «АвтоСпецЦентр», большинство покупателей – 63% аргументировали заинтересованность в возможности приобретения подержанных автомобилей макроэкономическим состоянием в стране и нежеланием вкладывать средства в новый автомобиль. Значительное количество автовладельцев, стремится приобрести автомобиль более высокого класса, к примеру, вместо того, чтобы выбрать новый автомобиль массового сегмента, они предпочтут подержанный премиум-сегмента. Среди оставшихся – 37% начинающие автомобилисты, не рискующие приобретать новое авто в качестве первого, а также клиенты, считающие покупку нового авто неприемлемой, так как по их мнению только у автомобилей с пробегом уже выявлены и исправлены все недостатки и машина полностью адаптирована к российским дорогам. Интерес к trade-in интенсивно растет именно в период, когда потребители испытывают недостаток свободных средств для приобретения нового авто, а сбыт старого требует определенного опыта и временных затрат. Согласно статистике, каждый третий покупатель заинтересован в продаже подержанной машины через официальную сеть автосалонов при условии зачисления вырученных средств в счет приобретения новой.

На формирующемся рынке на сегодняшний день не существует четко отлаженной системы расчета стоимости подержанного автомобиля. Продавец считает справедливой одну цену, покупатель – другую. Несмотря на это, в ближайшем будущем ТС с пробегом могут оказать серьезную конкуренцию новым иномаркам.

По данным исследования ГК «АвтоСпецЦентр», покупатели при выборе авто руководствуются прежде всего ценой, а затем уже качеством. В связи с этим, предпочтения при покупке автомобиля стали все чаще отдаваться вторичному рынку, а также покупке с обменом на новый автомобиль. Одним из возможных факторов роста вторичного рынка служит и тот факт, что во втором квартале 2014 года цены на новые автомобили возрастут. Связано это, в первую очередь, с девальвацией рубля и введением утилизационного сбора, который прибавит к стоимости еще как минимум 20-30 тыс. руб. В результате этого в приоритете потребительских предпочтений окажутся бюджетные и подержанные иномарки. После принятия решения о покупке автомобиля с пробегом, потребители сталкиваются с проблемой выбора: приобрести ТС у частного представителя или обратиться к официальным дилерам.

У каждого из этих способов есть свои преимущества и недостатки. Неотъемлемым плюсом частных сделок является относительно низкая стоимость авто. Однако в 75% случаев подобные покупки связаны с большими рисками, например, с отсутствием гарантий юридической и\или технической исправности. По этим параметрам серьезную конкуренцию оказывают дилерские центры. Помимо предоставления юридических гарантий чистоты осуществляемой сделки, потребитель получает достоверную информацию об истории автомобиля и может составить полную картину его технического состояния. Важным фактором является наличие в дилерском центре такой услуги как тест-драйв. Тест-драйв – это отличная возможность изучить все значимые характеристики машин, проверить ее на наличие неисправностей и составить полное впечатление о будущем приобретении. В перечень причин для приобретения подержанного автомобиля в автосалоне входят и такие факторы, как качество обслуживания, наличие акций и специальных предложений по кредитным программам, во время которых купить автомобиль можно по более выгодной цене, чем даже у частного лица. Значительную роль играют и надежность проведения сделок купли-продажи, и экономия личного времени благодаря быстрому и качественному решению организационных вопросов. Помимо вышеперечисленных пунктов, ключевым преимуществом схемы trade-in является возможность обмена старого автомобиля на его рестайлинговую модель. Сумма, на которую оценивается старый автомобиль, погашает часть оплаты, вносимой за новую машину. При этом покупателям доступны различные дополнительные сервисы. Например, желающим приобрести авто в кредит, стоимость б/у автомобиля засчитывается как первый взнос.

В условиях кризиса, все эти факторы в совокупности позволят в ближайшие 2-2,5 года увеличить долю автомобилей, приобретенных по схеме trade-in. Эти показатели равны Европейским, где большинство сделок купли-продажи производятся через вторичный рынок: на одно проданное новое авто приходится 2-2,5 автомобиля с пробегом. Наблюдаемая стагнация на рынке новых автомобилей, позволит подержанным машинам завоевать потребительский интерес и в ближайшие несколько лет занять значительную долю рынка.

«Большинство сделок на вторичном рынке – более 90 % продаж – все еще заключается по системе «из рук в руки». Однако в связи с интенсивным ростом объемов продаж, в борьбу за потребителей активно подключились дилерские центры. Сегодня каждый третий дилер предоставляет своим клиентам услуги по приобретению подержанных автомобилей. На это существует ряд логических причин, во-первых, вторичный рынок ежегодно показывает стабильный рост. Во-вторых, прибыль от продажи подержанного авто в любом случае есть, в то время как прибыль от продажи новых автомобилей порой уходит в минус. В третьих, значительная часть автомобилистов, покупающих новое ТС, предпочитают менять их каждые 3 года, пока машина еще находится в хорошем состоянии и не теряет в цене. Пик продаж новых иномарок пришелся на 2010-2011 год. Сейчас у этих автомобилей истекает гарантийный срок, и владельцы уже начинают задумываться о способах их реализации, - комментирует Артем Самородов, руководитель направления продаж автомобилей с пробегом ГК «АвтоСпецЦентр». – Таким образом, в ближайшее время в дилерских центрах возрастет количество предлагаемых автомобилей с пробегом и, соответственно, количество клиентов. Мы уже сегодня наблюдаем регулярный рост числа заявок на приобретение авто посредством схемы trade-in».

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