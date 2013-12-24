Автомобилистам обнулили счет за электричество

Ввозная пошлина на электромобили снижена с 19% до нуля. На территории Таможенного союза эта льгота будет действовать на протяжении двух лет. По прогнозам экспертов, такая мера позволит ощутимо снизить цены на электрокары и увеличить ежегодный импорт с 50 машин как минимум до 500. Гибридных автомобилей нововведение не коснется.

В понедельник Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) принял решение об обнулении таможенных пошлин на электромобили на территории Таможенного союза сроком на два года.

В соответствии с документом нулевая таможенная пошлина на электромобили вводится на территории России, Казахстана и Белоруссии с 1 февраля 2014 года по 31 декабря 2015 года. «Обнуление касается легковых автомобилей с электроприводом с числом мест до девяти, включая место водителя, и не распространяется на машины с гибридным двигателем», – сообщил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

По подсчетам Минпромторга России, эта мера позволит увеличить импорт электромобилей как минимум до 500 штук в год и стимулировать тем самым развитие инфраструктуры для этого вида транспорта. В настоящее время показатели продаж электрокаров в РФ крайне незначительны: ежегодно в России реализуется всего около 50 таких машин. Между тем, по прогнозам экспертов Торгово-промышленной палаты РФ (ТПП), после появления льгот к 2020 году в нашей стране ежегодно будет продаваться уже более 200 тыс. автомобилей на электротяге. В случае успешной реализации двухлетняя программа будет действовать и после 2015 года.

Во второй половине 2014 года на совете ЕЭК специалисты планируют обсудить развитие производства этого вида техники на территории Таможенного союза. Сейчас единственным электромобилем, официально представленным на российском рынке, является Mitsubishi i-MiEV стоимостью 1,8 млн руб. Пилотный мелкосерийный выпуск электромобилей Ellada стоимостью 1,25 млн руб. летом 2012 года под заказ правительства Ставропольского края начал российский «АвтоВАЗ». На днях стало известно, что уже в следующем году электромобиль появится и у дилеров тольяттинского автозавода.

В ЕЭК пояснили, что правительствам трех стран по итогам заседания совета поручено совместно с ЕЭК проработать вопрос о стимулировании производства электромобилей, комплектующих для них и создании необходимой зарядной инфраструктуры. Соответствующие предложения должны быть представлены в четвертом квартале 2014 года.

По мнению председателя подкомитета по стратегическим инновациям в автомобильной сфере ТПП Андрея Панкова, отмена пошлины повлечет за собой серьезные изменения на автомобильном рынке России. «Она приблизит стоимость электромобиля к стоимости обычного автомобиля с двигателем внутреннего сгорания, а также ускорит процесс формирования рынка электротранспорта в России, – рассказал Панков «Газете.Ru». – Этот сегмент важен не только для России, но для любого развитого автомобильного рынка. Учитывая, что Россия станет рынком номер один в Европе достаточно скоро, невозможно не уделять внимания этому стратегически важному направлению».

По мнению Панкова, то, что в России пока сложился достаточно небольшой парк электрокаров, – нормальная ситуация. «Вся история электромобилей в мире началась фактически в 2009 году, – напоминает эксперт. – Мы и сейчас довольны тем, как развиваются наши продажи. В первый год мы продали порядка 40 электрокаров Mitsubishi, во второй – 50, в этом году уже более 100. Снижение цены, помноженное на решение столичных властей о бесплатной парковке электромобилей в центре Москвы, позволяет всерьез говорить об экономической выгоде от владения электромобилем уже сегодня».

Как рассказал Панков, инициатива изначально была направлена исключительно на сегмент электромобилей и не затрагивала гибриды. «Сейчас уже не осталось никого из ведущих автопроизводителей, которые не делали бы промышленный вариант электрокаров. Когда два года назад мы только начинали нашу инициативу, еще были качания – автомобили на водородном топливе, топливные ячейки и так далее. Но сейчас все встало на свои места – все делают электрокары, – утверждает Панков. – И развитие зарядной инфраструктуры будет работать на все автомобильные бренды. Как только в России будет создан достаточный по объему рынок электромобилей, можно будет говорить даже о потенциальном переносе производства электрокаров в Россию».

Эксперт «Газеты.Ru» уверен, что обнуление пошлин придаст продажам дополнительный импульс: цена на электрокары снизится. «Розничная цена определяется политикой компаний. Насколько эта цена будет снижаться, будет зависеть только от желания самих автопроизводителей поддержать этот сегмент. То, как изменятся цены на электромобили Mitsubishi, будет известно в начале следующего года», – рассказал Панков.

«Газета.Ru»