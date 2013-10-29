«Классика» народу по душе

За девять месяцев текущего года в России продано 4 млн подержанных машин. В десятке самых популярных моделей оказались лишь две иномарки – лидером на вторичном рынке остается уже снятая с производства вазовская «классика», причем отрыв от других моделей весьма большой. Такой перекос в пользу отечественных машин может быть связан с заградительными пошлинами – импорт подержанных иномарок сошел на нет.

Агентство «Автостат» опубликовало отчет о продажах машин на российском вторичном рынке. За первые девять месяцев текущего года было продано 4,019 млн автомобилей, что на 2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Лидером российского вторичного рынка остаются модели Lada, но их продажи в текущем году сократились на 7%. Среди отдельных моделей наибольшую популярность сохраняет классическая Lada-2107, снятая с производства еще в апреле 2012 года – более полутора лет назад. За девять месяцев на вторичном рынке было продано 164,8 тыс. «семерок» – на 7,3% меньше, чем годом ранее.

Lada-2107 сохраняет заметный отрыв от занимающей второе место Lada-2110, также снятой с производства, причем еще раньше – в 2007 году. Подержанных «десяток» купили в период с января по сентябрь 136,2 тыс. штук. Впрочем, спрос на модель за год упал на 13,9%. На третьем и четвертом местах оказались Lada-2114 (128,5 тыс.) и Lada-2109 (109 тыс.). «Четырнадцатая» стала популярнее на 0,6%, тогда как «девятка» потеряла 16,1% спроса.

На пятом месте оказалась первая из двух попавших в десятку иномарок – Toyota Corolla. За девять месяцев их было приобретено 99,5 тыс. – на 1,4% больше, чем годом ранее. Удивляться здесь нечему – Corolla за свою почти полувековую историю стала самым популярным автомобилем в мире: совокупный объем продаж этой модели приблизился к 40 млн штук. Не исключено, что месту в «топе» вторичного рынка Corolla обязана сохраняющемуся спросу на версии 1980-х и 1990-х годов.

Во вторую пятерку самых популярных на вторичном рынке России машин вошли еще несколько устаревших моделей «АвтоВАЗа»: Lada-2106 (не выпускается с 2006 года), Lada-21099 (не выпускается с 2004 года), Lada-112 (не выпускается с 2008 года) и Lada-2115 (не выпускается с 2012 года). На десятом месте оказался Ford Focus, но модель также насчитывает несколько поколений, в том числе достаточно старых – машина выпускается с 1998 года.

С 10-го по 15-е места расположились некоторые модели иномарок, традиционно популярные в России, например Daewoo Nexia (52,2 тыс.), Volkswagen Passat (51,2 тыс.) и Opel Astra (40 тыс.). ГАЗ-3110, последняя «Волга» собственной конструкции нижегородского завода, оказалась на 18-м месте с результатом 42,4 тыс. проданных экземпляров. Популярность автомобиля снизилась на 15,2%.

Наиболее заметный рост популярности на вторичном рынке зафиксирован у седана Lada Priora (12-е место, +19,5%), хетчбэка этой же модели (25-е место, +26,9% машин) и Renault Logan (16-е место, +17,3%). Больше всего позиций потеряли уже упомянутые Lada-2109 (4-е место, -16,1%) и ГАЗ-3110 (19-е место, -15,2%).

В топ-10 самых популярных брендов в России помимо находящейся на первом месте Lada вошли, в порядке убывания, Toyota, Nissan, Ford, Chevrolet, Hyundai, Volkswagen, Mitsubishi, Honda и Renault.

В начале 2013 года специалисты агентства «Автостат» подсчитали, что средний возраст иномарок в России колеблется возле отметки девять лет, тогда как для отечественных моделей этот показатель достигает 14,9 года.

Наиболее «молодыми» в России оказались автомобили марки Kia – их возраст в среднем составляет 3,5 года. Далее расположился бренд Chevrolet с результатом 3,9 года. Самыми «старыми» в России оказались марки Volkswagen (10,4 года), Opel (10,7) и Toyota (12,3). Среди отечественных брендов наиболее возрастными оказались автомобили «Москвич» – 25,4 года в среднем.

Независимый автомобильный аналитик Иван Бончев считает, что доминирующее положение «Лад» на вторичном рынке связано с протекционистскими мерами государства. «Это прежде всего связано с тем, что импорт подержанных авто практически полностью сошел на нет – есть заградительные пошлины, и это попросту невыгодно. Поэтому на рынке циркулируют такие старые модели», – считает эксперт.

«Новые автомобили, которые начали активно продаваться около пяти лет назад, за вычетом периода кризиса, попадут на вторичный рынок совсем скоро – в ближайшие год-два расклад должен сильно измениться. Культура замены автомобиля в России не настолько развита, как в других странах – там машины меняют в среднем раз в три-пять лет», – рассказал Бончев.

«Газета.Ru»