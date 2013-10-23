Рынок в октябре: что нового

«Средняя температура по больнице улучшается, но на здоровье конкретного пациента это не отражается», - такое мнение выразил глава автомобильного комитета АЕВ Йорг Шрайбер, подводя предварительные итоги осенних продаж легковых машин.

Действительно, результаты прошлого месяца говорят о том, что период лавинообразного падения российский авторынок миновал, но до сравнения с самым успешным для продавцов прошлым годом еще далеко. В сентябре владельцами новых «легковушек» стали 246 895 россиян (всего с начала 2013-го – чуть больше 2 млн.). Годом ранее их число было больше на 5%. Тем не менее, такое положение дел лучше ситуации минувшего летнего сезона, когда падение исчислялось двузначными цифрами и пугающе набирало обороты.

По мнению Татьяны Дечко, директора дилерского центра «Ауди Центр Восток», причиной стагнации рынка являются бюджетные модели, продажи которых снизились на 9,4%. «При этом премиум-сегмент продолжает укрепляться – за первое полугодие его рост достиг 6,6%», - отметила Дечко в беседе с корреспондентом Autonews.ru.

Это подтверждается и нашим обзором российских автомобильных новинок, многие из которых – дорогие и представительные модели.

На российской рыночной сцене официально представлен бренд Acura, являющийся премиум-подразделением японского производителя Honda. Японцы неоднократно пытались «прописаться» в России, причем последняя попытка была прервана около пяти лет назад, во времена разразившегося тогда кризисного спада продаж. Причем тогда одной из дебютных моделей значился бизнес-седан, продаваемый в США. Сейчас же ставка сделана на быстрорастущий у нас сегмент кроссоверов: заявленная модельная линейка «Акуры» на первых порах будет представлена компактным кроссовером RDX и внедорожником покрупнее – семиместным MDX. Двигатели у обоих – бензиновые «шестерки» объемом 3,5 л, агрегатируемые шестидиапазонными «автоматами». Для российских покупателей «Акуры» будут поставляться в несколько других, чем американские комплектациях: с дополнительными зонами обогрева и модернизированной подвеской. Как нам стало известно, навигация на всех машинах будет русифицированной, с возможностью отображения дорожных заторов в реальном времени. В то же время адаптивной подвески с изменяемой степенью жесткости, вероятно, не будет даже в максимальной комплектации (в заокеанской версии такая опция имеется и пользуется хорошим спросом). Первые машины появятся у нас не ранее второго квартала следующего года.

BMW принимает заказы на новое купе четвертой серии, которое приходит на смену «двухдверке» 3-Series. В баварской модельной линейке новинка неспроста получила повышенный индекс: она крупнее, дороже, значительно динамичнее и мощнее «трешки». Отныне базовой и самой доступной версией станет не бензиновая, а дизельная заднеприводная машина с индексом 420d (184 л.с., 1 780 000 руб.), две другие - бензиновые и с полным приводом: 428i xDrive (245 л.с., 2 160 000 руб.) и 435i xDrive (306 л.с., 2 475 000 рублей). При этом оснащение – подстать более дорогому пятому семейству BMW: восьмидиапазонный «автомат», сервотроник, круиз-контроль (кроме дизельных модификаций), двухзонный климат-контроль и обогрев рулевого обода. В арсенале американского купе Cadillac CTS тоже имеются и мощный трехлитровый V6 (322 л.с.), и полноприводная трансмиссия, и богатое оснащение (включая базовый раздельный климат-контроль). Но ценник на него симпатичнее – 2 115 000 руб. (выбор в пользу заднеприводного варианта сэкономит 100 тыс. рублей).

Сразу две новинки – и обе с литерой RS – представила Audi: в «заряженной» ипостаси предлагаются компакт-кроссовер Q3 и А7 Sportback. Внешность новинок лаконична. О «хищном» нраве своих представителей говорят разве что увеличенные воздухозаборники обвеса, меньший клиренс и повторяющие форму тела «ковши» передних сидений. Audi RS Q3 с такой атрибутикой, 310-сильным турбомотором 2,5 л и семискоростным «автоматом» S tronic обойдется в 2 275 000 рублей. Audi RS 7 Sportback - вдвое мощнее и дороже: 560-сильная версия стоит от 5 150 000 рублей. При собственной массе, равной без малого две тонны, хэтчбек по-спортивному быстр (спринт до «сотни» занимает менее 4 секунд!) и не по габаритам экономичен: заявленный расход бензина – менее 10 л на 100 километров. По этим показателям новинка из Ингольштадта недосягаема для «пятисотого» купе Mercedes. При этом 435-сильный CL 500 не столь «силен» и «свеж» (в последнем обновлении автомобиль предстал российской публике в рамках Московского автосалона 2010-го). Но обойдется он существенно дороже – 6 000 000 руб. Технически более подходящие для сравнения AMG-версии «Мерседеса» окажутся аж на три миллиона дороже «Ауди». Поэтому, пожалуй, разумнее будет обратить внимание на М-версию BMW шестой серии: столь же мощное, как RS 7 Sportback, это купе предлагается от 6 700 000 рублей. Покупателям таких машин наверняка будет интересен и 405-сильный Maserati GranTurismo (5 889 000 руб.). Хотя многим не понравится отсутствие полного привода даже в «заряженной» 450-сильной модификации с литерой «S» в названии (6 276 000 рублей). Моноприводным является и восьмицилиндровый седан Jaguar XJ (510 л.с., 6 580 000 руб.). Но не в пример предыдущим конкурентам кузов «британца» практичен, как у «Ауди». Здесь и пятиместный салон, и пара «собственных» дверей задних пассажиров, и немалый багажник объемом 520 л (лишь на 15 л меньше, чем у RS 7 Sportback). Причем «Ягуар» есть в наличии у большинства продавцов.

Seat открыл прием заказов на трехдверку Leon Sport Coupe. Компактный хэтчбек с претензиями на вкусы молодежной публики отличает броский экстерьер: острые росчерки граней на боковинах, «хищный» прищур полностью светодиодной оптики, приземистый силуэт кузов»а с заваленными на спортивный манер стойками… В то же время владельца Leon SC можно будет охарактеризовать как практичного автолюбителя, сделавшего выбор в пользу экономичного и экологичного авто. Так, элементы акустической и виброизоляции изготовлены из недорогого естественного хлопка, колесные арки и напольная обшивка полностью состоят из вновь переработанного легкого полипропилена, из электронной начинки исключили тяжелый металл - олово. В угоду сниженному расходу топлива перенастроена выхлопная система и установлены датчики, отключающие при необходимости компрессор климатической установки и подсказывающие водителю оптимальный момент смены скоростей. Наконец, в выхлопе новой линейки бензиновых двигателей уменьшилось на 15% содержание двуокиси углерода. Сами моторы представлены в изобилии: на выбор имеются варианты объемами 1,2, 1,4 и 1,8 л с пятью степенями форсировки (от 86 л.с. до 180 л.с.). В паре с ними работают пятиступенчатая «механика» или семидиапазонный «робот» DSG. Самый «простой» хэтчбек с минимальным пакетом опций вроде электропривода стекол и наружных зеркал обойдется в 575 000 рублей. За версию с электронными имитацией блокировки дифференциала, настройками «остроты» акселератора и рулевого управления, а также климат- и круиз-контролем спросят без малого миллион рублей.

В классе городских трехдверных моделей Seat Leon SC даст бой таким моделям, как Citroen DS3 (от 752 000 руб.), Hyundai i30 (от 649 000 руб.) и Kia Pro Cee’d (от 639 900 рублей). В отличие от четырехместного «Сеата» все три конкурента вмещают пятерых пассажиров. Двигатели – объемами 1,4 л и 1,8 л, агрегатируемые как механическими, так и автоматическими коробками передач. Но «автоматы» доступны только в паре с мощными моторами, в то время как «сеатовская» роботизированная коробка предлагается как в топовой комплектации, так и в более доступной - с экономичным двигателем 1,2 л (105 лошадиных сил).

Вслед за обновленным Jeep Compass на рынок выходит рестайлинговая версия Grand Cherokee. Очередная премьера увидела свет как нельзя кстати. По итогам лета американский бренд единственным из всех марок концерна Chrysler оставался на российских просторах «в минусе»: относительно прошлогодних продаж падение достигало 5% (при незначительной доле рынка в 0,2%). Дебют нового Grand Cherokee в этой связи может оживить покупательский интерес. И не просто оживить, а сделать модель локомотивом продаж, ведь именно на Jeep приходится львиная доля сбыта всей группы: за текущий год покупателей обрели свыше трех тысяч «Джипов», тогда как продажи других «американцев» - Chrysler и Dodge – за тот же период составили скромные 315 экземпляров. Миссия вполне выполнима, если учесть, что в новом исполнении флагман марки стал заметно богаче предшественника и, наверняка, обратит на себя взоры новой более искушенной аудитории. Среди интересных новаций - двухпанельная панорамная крыша и кожаный салон, впервые для серийных «Джипов» выкраиваемый вручную. А главное – это переработанная «техническая начинка»: на манер обновленных «вездеходов» Land Rover Range Rover Sport полноприводная трансмиссия получила дюжину электронных помощников при езде на поверхностях с разным коэффициентом сцепления. Но не в пример «британцу» новый Jeep остался при своей раздаточной коробке. Наоборот, у нее теперь есть собственная электронная система распределения крутящего момента, что позволит водителю чувствовать себя увереннее в родной стихии «Джипа» - на бездорожье.

AutoNews.ru



