Ford Sollers объедет конкурентов на спецфургоне

Первый вице-президент и исполнительный директор Ford Sollers Адиль Ширинов решил увеличить продажи компании за счет сегмента спецверсий легких коммерческих автомобилей (LCV). Эксперты уверены, что в 2014 году этот сегмент будет расти, при сокращении в этом на 10–12%.

СП Ford Sollers, которое выпускает шесть моделей легковых автомобилей и две модели LCV, объявило о создании в России научно-технического центра R&D. Он будет интегрирован в глобальное подразделение Ford и кроме адаптации автомобилей для российского рынка займется проектированием, локализацией, испытаниями, разработками специальных версий LCV. Подразделение центра в Ленинградской области будет вести работы по сопровождению серийного производства. В Татарстане будет вестись разработка спецверсий фургонов, также здесь находится площадка по выпуску LCV. Московское подразделение научного центра будет отвечать за локализацию, техническую поддержку поставщиков, управление программами по разработке и запуску производства новых автомобилей, тестирование и координацию всех функций центра. Общая численность сотрудников центра R&D к концу следующего года достигнет 150 человек.

В Ford Sollers ожидают, что разработка спецверсий LCV позволит СП расширить присутствие в данном сегменте, который по прогнозам компании станет одним из ключевых драйверов автомобильной индустрии в ближайшее время. «Мы, как и все прочие автопроизводители, ощущаем на себе сложности и трудности падения продаж. Но, к счастью, и потенциал у рынка легкой коммерческой техники в России достаточно серьезный. По крайней мере, мы его видим», – рассказывает Адиль Ширинов. По результатам 2012 года доля компании на рынке составляла 6,9%. «Сегодня мы приближаемся к 8%, что говорит о положительной динамике», – рассуждает он.

Адиль Ширинов не скрывает, что самостоятельная разработка спецверсий легких коммерческих автомобилей связана с ростом спроса в этом сегменте. «Переоборудование заводских версий сегодня играет большую роль. Это расширяет продуктовую линейку, делает нас ближе к конечному покупателю. Я думаю, что скоро конверсия будет одним из конкурентных преимуществ любого игрока в сегменте коммерческих автомобилей», – отмечает он.

Представитель Ford Sollers говорит РБК daily, что, несмотря на самостоятельную разработку и производство спецверсий LCV, компания и в будущем планирует поставлять шасси сторонним производителям для их переоборудования.

Адиль Ширинов не первый представитель автомобильной промышленности, который обратил внимание на трансформацию LCV. Так, PSA Peugeot Citroen по переделке сотрудничает в том числе с «Ирито» и компанией «Нижегородец». PSA начала переделку своих LCV в России под маркой Peugeot в 2008 году, Citroen – в 2010 году, уточнил РБК daily представитель автопроизводителя. Микроавтобусы, медицинские автомобили, изотермические, промтоварные фургоны, рефрижераторы, бортовые платформы и другие версии, переделанные в России, составляют половину от всех продаж LCV PSA на нашем рынке. Возможность производства трансформируемых автомобилей позволяет снизить цену автомобиля по сравнению с аналогичными импортируемыми версиями автомобилей, отмечает представитель PSA.

По данным «Автостата», за восемь месяцев продажи LCV в России упали почти на 10%, до 113,8 тыс. штук, в то время как поставки основного игрока на этом рынке – группы ГАЗ – снизились лишь на 7%, до 44,7 тыс. штук. По прогнозам экспертов, российский рынок LCV может сократиться в этом году на 10–12%, а рост возобновится лишь в 2014 году. Однако Адиль Ширинов рассчитывает на восстановление этого рынка уже в конце 2013 года.

«РБК daily»



