ТОП-10 бестселлеров глобального рынка в сегменте SUV

Самым продаваемым внедорожником в мире в первом квартале 2021 года остается Toyota RAV4, реализованный в количестве 265 229 единиц (3,3% рынка). Модель обеспечила себе большой отрыв от ближайшего конкурента.

Напомним, это был первый SUV, продаваемый по всему миру, запущенный в Японии и Европе в 1994 году (почему-то в данном обзоре оказался забыт ВАЗ 2121 "Нива", который на рынок, в том числе и глобальный, попал лет на 10 раньше - авт.).

На втором месте по продажам - Honda CR-V (208 094 шт.; 2,6% рынка), за ним следует Volkswagen Tiguan (140 123 шт.; 1,7%). Tiguan выпускается с 2007 года, но на глобальный рынок модель попала только с момента появления второго поколения в 2016 году.