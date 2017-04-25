ТОП-10 бестселлеров глобального рынка в сегменте SUV | АВТОСТАТ

ТОП-10 бестселлеров глобального рынка в сегменте SUV

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Toyota RAV4 остается самым продаваемым внедорожником

Самым продаваемым внедорожником в мире в первом квартале 2021 года остается Toyota RAV4, реализованный в количестве 265 229 единиц (3,3% рынка). Модель обеспечила себе большой отрыв от ближайшего конкурента.

Напомним, это был первый SUV, продаваемый по всему миру, запущенный в Японии и Европе в 1994 году (почему-то в данном обзоре оказался забыт ВАЗ 2121 "Нива", который на рынок, в том числе и глобальный, попал лет на 10 раньше - авт.).

На втором месте по продажам - Honda CR-V (208 094 шт.; 2,6% рынка), за ним следует Volkswagen Tiguan (140 123 шт.; 1,7%). Tiguan выпускается с 2007 года, но на глобальный рынок модель попала только с момента появления второго поколения в 2016 году.

Haval H6 поднялся на 21 место и вошёл в ТОП-10

Changan CS75 поднялся на 25 мест и вошёл в ТОП-10

На четвертом месте - Hyundai Tucson (129 055 шт.), за ним следует Haval H6 (115 703 шт.; +21 позиция в рейтинге). Шестое место занял Changan CS75 (107 004 шт.; +25 строчек в рейтинге), далее идут Nissan Rogue (96 088 шт.; +5 строчек в таблице) и Toyota Highlander (95 317 шт.; +3 строчки).

Девятое место - у Nissan Qashqai (93 761 шт.). Замыкает ТОП-10 Mazda CX-5 (93 755 шт.), опустившаяся в рейтинговой таблице на 3 позиции.

По материалам focus2move
Фото: automobile-zip.ru, naavtotrasse.ru, ilovecross.com

Источник: АВТОСТАТ

Теги: продажиsuvбестселлермировой рейтингhonda cr-vtoyota rav4volkswagen tiguan

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