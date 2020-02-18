«IT-революция в автобизнесе»: Александр Эрнезакс (Edison)

Как много значит смартфон для современного покупателя? По данным опросов, средний владелец смартфона разблокирует свой телефон 150 раз в день, а 58% пользователей не могут прожить даже часа без проверки своего телефона. Без сомнения, такое отношение к мобильному контенту сильнейшим образом влияет на маркетинг в автобизнесе — от этапа информирования до этапа продаж.

Сегодня 69% трафика находится именно в мобильных телефонах, а к 2021 году его доля возрастет до 80%. Такие цифры приводит в своей презентации Александр Эрнезакс из компании Edison. В рамках конференции «IT-Революция в автобизнесе» Александр подробно рассказал, как дилерские центры могут использовать возможности соцсетей для увеличения продаж, когда уже сегодня 71% покупателей ищут подтверждение адреса с помощью геолокации в смартфоне, а 88% клиентов при поиске локации учитывают уровень отзывов. С помощью смартфонов клиенты сравнивают цены, исследуют модели и комплектации автомобиля, ищут удобного дилера, и на каждом этапе дилеры имеют возможность влиять на клиента с помощью тех IT-решений, которые предлагает им компания Edison и ее руководитель Александр Эрнезакс. Подробности смотрите в предлагаемом видео.

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