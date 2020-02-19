«IT-Революция в автобизнесе»: Олег Кузнецов (Авилон). Что такое Big data?

Кто-то из специалистов подсчитал: сегодня в автобизнесе, чтобы заработать 1 млн рублей, необходимо продать 100 новых «солярисов». Другие утверждают, что средний дилер, занимаясь только продажей новых автомобилей, уже делает это себе в убыток, но с расчетом, что удержит клиента и позже возьмет свою прибыль на сервисных услугах.

Почерпнуть знания о клиентах и их потребностях (а соответственно удержать клиентов) можно с помощью интернета, куда люди в первую очередь обращаются за информацией о покупках и услугах - потому что это удобно и потому что порой только там они могут найти нужный им продукт, причем дешевле. В связи с этим на значимое место в автобизнесе выходят знания о клиентах и их потребностях.

Проекты, подобные Small и Big data, способны помочь автодилерам. Как - об этом в ходе конференции «IT-Революция в автобизнесе» рассказал специалист АГ «Авилон» Олег Кузнецов, причем подробно и на конкретных примерах. Резюме его выступления: формируйте путь клиента, собирайте данные, изучайте данные, исправляйте ошибки, продавайте данные инвесторам и при всем при этом «никогда не говорите клиентам, что вы о них знаете». Подробности - в видеосюжете.

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