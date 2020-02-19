«IT-Революция в автобизнесе»: Александр Гордов (Московский программный сервис)

Целостная ERP-система для автоматизации процессов компаний в сфере автобизнеса прекращает борьбу регламентов и различных систем — от 1С и Exel до внутренних систем учета. При этом она не является облачным решением, а реализуется локально с учетом всех требований конечного заказчика. Это IT-решение обладает инструментами глубокой аналитики и системной отчетности, что дает возможность собственнику повысить доходность бизнеса, а руководству компании — анализировать и планировать процесс управления ресурсами компании.

В чем преимущества этой системы перед аналогами, рассказал Александр Гордов на форуме «IT-Революция в автобизнесе». Подробности смотрите в предлагаемом видео.

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