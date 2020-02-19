«IT-Революция в автобизнесе»: Константин Шибенков (Автосеть.РФ)

Самый «критичный» момент в бизнесе автомобилей с пробегом — это выкуп, где максимально важно правильно оценить состояние автомобиля. Причем важно учитывать не только те повреждения машины, которые имеются на данный момент времени, но также и те, которые были устранены ранее. Как стандартизировать этот процесс? Как сократить время на приемку, оценку и последующие операции с машиной?

В компании «Автосеть.РФ» нашли ответы на эти вопросы. IT-система «Autonet.Pro» используется в 185 центрах приемки автомобилей с пробегом по всей стране и покрывает 90% от всех потребностей этого бизнеса.

Что еще можно делать в «Autonet.Pro», кроме выкупа, оценки, страхования, кредитования конкретного автомобиля? Об этом на форуме «IT-Революция в автобизнесе» рассказал Константин Шибенков. Подробности смотрите в предлагаемом видео.

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