«IT-Революция в автобизнесе»: Денис Оковытый, MetaCar

Как перестать дублировать информацию в разных системах учета и анализа? Как высвободить время для общения с клиентом и развития бизнеса? Ответы на эти вопросы предлагает компания MetaCar - разработчик единой системы автоматизации всех бизнес-процессов для автомобилей с пробегом.

Оценка, прием, продажа, создание фото, постинг, а также анализ рынка, контроль взаимодействия с клиентами, настройки документооборота с дистрибьютором - все эти процессы можно видеть в системе на единой панели управления. Этот IT-продукт содержит в себе модули не только для директора или владельца бизнеса, но и для оценщика, продавца, страховщика и других участников бизнес-процессов.

Как выглядит «пульт управления» дилерским центром, на форуме «IT-Революция в автобизнесе» показал и рассказал Денис Оковытый. Подробности смотрите в предлагаемом видео.

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