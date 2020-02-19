«IT-Революция в автобизнесе»: Алексей Шалин, агентство «АСТ»

Компания АСТ - агентство страховых технологий разрабатывает комплексные цифровые решения для F&I отделов автодилеров.

Такое решение содержит в себе три продукта - market place (страховой агрегатор), конфигуратор (планировщик продаж) и мониторинг отчетности, который позволяет отслеживать и анализировать результаты работы. Система позволяет быстро рассчитать КАСКО и ОСАГО для конкретного автомобиля, а также оформить страхование жизни, продленную гарантию, телемедицину и другие финансовые продукты.

Как именно это работает, сколько стоит и в чем преимущества этой системы перед другими аналогами, на форуме «IT-Революция в автобизнесе» рассказал и показал Алексей Шалин. Демо-ролик и пояснения к нему можно посмотреть в прилагаемом видео.

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