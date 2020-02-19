«IT-Революция в автобизнесе»: Александр Брит, СМ Expert

СМ Expert - система, которая помогает дилерам управлять продажами автомобилей, создавая единую картину склада.

Система учитывает несколько показателей, в том числе и два самых важных - объем продаж и рентабельность с привязкой к сроку хранения каждого конкретного автомобиля. Уровень детализации выбирает владелец, а система подскажет, где имеются «узкие места» и на что стоит обратить внимание в первую очередь.

В рамках форума «IT-Революция в автобизнесе» Александр Брит наглядно продемонстрировал возможности системы и степень детализации вплоть до call-tracking. Подробности смотрите в предлагаемом видео.

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