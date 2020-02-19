«IT-Революция в автобизнесе»: Максим Харитонов, MaxPoster

Занимаясь продажами автомобилей с пробегом, какждый автодилер сталкивается с двумя главными проблемами: одни машины, оцененные слишком дорого, застревают на складе, принося убытки компании своим простаиванием, другие - «уходят» слишком быстро, вероятно, оцененные чересчур дешево. В обоих случаях вопрос упирается в несовершенство процесса управления ценами, за которым - недополученная прибыль.

В рамках форума «IT-Революция в автобизнесе» Максим Харитонов из компании MaxPoster предложил свои решения проблемы - тренировка персонала, прогнозирование цены продажи и автоматизация процесса управления ценой. Подробности смотрите в видеопрезентации.

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