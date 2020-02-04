«IT-Революция в автобизнесе»: Екатерина Лазарева, компания Futurex

В рамках форума «IT-Революция» руководитель группы разработки компании Futurex Екатерина Лазарева выступила с презентацией двух новых сервисных проектов - «Автоистория» и Checklic. Первый связан с проверкой истории эксплуатации транспортного средства, второй - с проверкой водителей и «других физических лиц». Основной потребитель этих сервисов, как это видит компания - люди, которые находятся в процессе выбора и покупки автомобиля.

Проект нуждается в получении актуальных данных от дилеров (по техобслуживанию автомобилей, их ремонтам и пр.). В свою очередь его организаторы готовы делиться с дилерами накопленными данными. Подробнее об идее - в выступлении специалиста.