От листинга - к транзакциям: Александр Усольцев, компания Mastakey

Доля посетителей, которые получают информацию об автомобиле непосредственно в дилерском центре, падает. Количество контактов потенциальных покупателей с дилерами снижается. Уровень доверия к автодилерам ниже, чем к страховым и транспортным компаниям, к продавцам мобильных телефонов и вообще к кому бы то ни было. В противовес дилерам статистика по классифайдам выглядит более красиво: их доля в продажах растет.

В рамках форума «IT-Революция в автобизнесе» Александр Усольцев (компания Mastakey) рассказал, как работают классифайды за границей, как они добиваются успеха, ставя своей главной задачей при работе с клиентом - борьбу за полноту и прозрачность информации. Об этом - в прилагаемом видео.

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