«IT-Революция в автобизнесе»: Евгений Мейлихов, проект «АВТОДАТА»

Проект «АВТОДАТА» - интегратор больших автомобильных данных - с такой темой в рамках форума «IT-Революция в автобизнесе» выступил директор по развитию НП «ГЛОНАСС» Евгений Мейлихов.

Спикер пояснил, что проект «АВТОДАТА» является в некотором роде продолжением проекта «ГЛОНАСС», а соответственно несколько миллионов российских автомобилей с той или иной долей участия уже автоматически включены в его систему накопления данных. В базу поступают также данные от автопроизводителей и из различных других источников. «АВТОДАТА» призвана накапливать и объединять эти разрозненные данные, чтобы в ближайшем будущем, на определенном этапе своего развития дать возможность использовать весь объем для создания новых различных сервисов, интересных как частному бизнесу, так и государству.

Евгений Мейлихов также рассказал о созданном консорциуме «АВТОДАТА.РУС» и его партнерах-участниках (на первых порах набралось около 70 организаций, в их числе страховые и коммерческие структуры, представители 10 регионов). Помимо проектов, связанных с безопасностью движения, с прогнозами развития экологической ситуации в регионах, «АВТОДАТА» может использоваться в самых разных сферах человеческой деятельности. Задача консорциума - сообща расширять существующую базу данных и вместе искать идеи для ее применения. О том, какие идеи по развитию проекта уже предложены - смотрите видео.

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