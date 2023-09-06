«АВТОСТАТ Оперативка»: что происходило на авторынке РФ в сентябре 2023 года? | АВТОСТАТ

«АВТОСТАТ Оперативка»: что происходило на авторынке РФ в сентябре 2023 года?

Очередной онлайн-эфир «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России: итоги сентября 2023 года» прошел 4 октября.

В ходе мероприятия эксперты агентства «АВТОСТАТ» поделились ключевыми цифрами, характеризующими состояние рынка в сентябре и за 9 месяцев. Так, они рассказали об итогах рынка как по легковым, так и по коммерческим автомобилям. Помимо этого, были затронуты темы автокредитования, импорта, цен, электромобилей и вторичного рынка.

Узнать об этом более подробно можно после просмотра видеозаписи онлайн-эфира.

 

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