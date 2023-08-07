«АВТОСТАТ Оперативка»: итоги августа 2023 года

Онлайн-эфир «АВТОСТАТ Оперативка (оперативная информация по авторынку России: итоги августа 2023 года)» состоялся 5 сентября.

В рамках этого мероприятия эксперты агентства «АВТОСТАТ» поделились ключевыми цифрами, характеризующими состояние рынка в последний месяц лета. В частности, были рассмотрены рыночные итоги августа как по легковым, так и по коммерческим автомобилям, как по новым, так и по машинам с пробегом. Также спикеры затронули темы электромобилей, автокредитования, импорта и цен.

Все подробности - в прилагаемом видеоматериале.

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