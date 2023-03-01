Анализ рынка автомобилей с пробегом: итоги, тенденции, прогнозы (Сергей Удалов, АВТОСТАТ)

Исполнительный директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов в ходе форума «ForAuto-2023. Итоги и прогнозы авторынка» обратил внимание участников на то, как велика разница между рынками новых автомобилей и подержанных. Так, на один новый легковой автомобиль в 2022 году было куплено почти 8 машин с пробегом. Годом ранее этот показатель был вдвое меньше (1 к 4).

Судя по данным агентства «АВТОСТАТ», все последние несколько лет вторичный рынок был более стабилен, чем первичный. 2022 год не стал исключением. Падение к 2021-му на нем составило 19%, в то время как на рынке новых – 59%. За весь 2022 год было куплено около 4,9 млн легковых автомобилей с пробегом. При этом рынок машин в возрасте до 7 лет упал на 16% (меньше, чем вторичный рынок в целом).

Из новых трендов: так называемый дилерский сегмент, который раньше ограничивался возрастом «до 7 лет», уже стал немного шире, и этот процесс продолжается. Судя по марочной структуре (в пятерке лидеров по объемам – LADA, Toyota, Hyundai, Kia, Nissan), этот рынок по-прежнему сильно зависит от парка, от рынка новых автомобилей, от трейд-ин и от того, «кто ушел и кто пришел».

Эксперт отметил, что массовый сегмент на рынке подержанных автомобилей упал на 19%, премиальный – немного меньше (-14%). При этом ряд завезенных «премиалов» (MINI, Tesla) по итогам 2022 года даже показывают рост. Возрастная структура рынка автомобилей с пробегом в 2022 году выглядела так: на долю машин до 3 лет приходилось 9%, от 3 до 7 лет – 15%, от 8 до 15 лет – 45%, старше 15 лет – 30%.

Подробнее об этом - на видео (таймкод 3:30:00 - 3:51:20)

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