Анализ рынка автомобилей с пробегом: итоги, тенденции, прогнозы (Сергей Удалов, АВТОСТАТ) | АВТОСТАТ

Анализ рынка автомобилей с пробегом: итоги, тенденции, прогнозы (Сергей Удалов, АВТОСТАТ)

Исполнительный директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов в ходе форума «ForAuto-2023. Итоги и прогнозы авторынка» обратил внимание участников на то, как велика разница между рынками новых автомобилей и подержанных. Так, на один новый легковой автомобиль в 2022 году было куплено почти 8 машин с пробегом. Годом ранее этот показатель был вдвое меньше (1 к 4).

Судя по данным агентства «АВТОСТАТ», все последние несколько лет вторичный рынок был более стабилен, чем первичный. 2022 год не стал исключением. Падение к 2021-му на нем составило 19%, в то время как на рынке новых – 59%. За весь 2022 год было куплено около 4,9 млн легковых автомобилей с пробегом. При этом рынок машин в возрасте до 7 лет упал на 16% (меньше, чем вторичный рынок в целом).

Из новых трендов: так называемый дилерский сегмент, который раньше ограничивался возрастом «до 7 лет», уже стал немного шире, и этот процесс продолжается. Судя по марочной структуре (в пятерке лидеров по объемам – LADA, Toyota, Hyundai, Kia, Nissan), этот рынок по-прежнему сильно зависит от парка, от рынка новых автомобилей, от трейд-ин и от того, «кто ушел и кто пришел».

Эксперт отметил, что массовый сегмент на рынке подержанных автомобилей упал на 19%, премиальный – немного меньше (-14%). При этом ряд завезенных «премиалов» (MINI, Tesla) по итогам 2022 года даже показывают рост. Возрастная структура рынка автомобилей с пробегом в 2022 году выглядела так: на долю машин до 3 лет приходилось 9%, от 3 до 7 лет – 15%, от 8 до 15 лет – 45%, старше 15 лет – 30%.

Подробнее об этом - на видео (таймкод 3:30:00 - 3:51:20)

Подписывайтесь на канал Автостат ТВ!

Другие видеоматериалы

 
  • Дилеры - о параллельном импорте и прогнозах на 2023 год

    1 марта 2023

    Дилеры - о параллельном импорте и прогнозах на 2023 год

    Некоторые участники дилерского Круглого стола рассказали, что уже наладили поставки автомобилей таким путем и начали их продажи. Для этого пришлось решить множество новых задач – от поиска складских помещений до предоставления гарантии на ввезенные автомобили. 

  • Оценка рынка, основные задачи на 2023 год, что будет первично – производство или спрос?

    28 февраля 2023

    Оценка рынка, основные задачи на 2023 год, что будет первично – производство или спрос?

    В рамках состоявшегося Круглого стола автопроизводители поделились своими планами на 2023 год. Они смотрят на начавшийся год с большой долей оптимизма.

  • Завод «Москвич» перезапустил конвейер и открыл 52 автосалона (Дмитрий Пронин, «Москвич»)

    27 февраля 2023

    Завод «Москвич» перезапустил конвейер и открыл 52 автосалона (Дмитрий Пронин, «Москвич»)

    Рынок во второй половине 2022 года сумел «оттолкнуться от дна», и на 2023 год можно смотреть с большей долей оптимизма. Об этом в рамках круглого стола на форуме «ForAuto – 2023. Итоги и прогнозы авторынка» говорили автопроизводители. Директор завода «Москвич» рассказал о перезапуске производства на его предприятии.

     

  • Цифровизация автомобильной отрасли (Константин Подзей, Борис Ионов, Андрей Мельников)

    22 февраля 2023

    Цифровизация автомобильной отрасли (Константин Подзей, Борис Ионов, Андрей Мельников)

    В ходе форума «ForAuto-2023. Итоги и прогнозы авторынка» Константин Подзей (АО «Паспорт Промышленный Консалтинг») рассказал о новых возможностях базы данных АО «ППК» для получения автомобильной статистики по рынку, импорту и производству автомобилей.

  • Обзор автомобильного рынка России, тенденции и прогнозы (Сергей Целиков, АВТОСТАТ)

    21 февраля 2023

    Обзор автомобильного рынка России, тенденции и прогнозы (Сергей Целиков, АВТОСТАТ)

    В ходе прошедшего в Москве форума автобизнеса «ForAuto – 2023. Итоги и прогнозы авторынка» директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Целиков привел ряд цифр и фактов, помогающих представить полную картину российского авторынка.

  • АВТОСТАТ Оперативка: итоги января 2023 года

    8 февраля 2023

    АВТОСТАТ Оперативка: итоги января 2023 года

    Прямой эфир «АВТОСТАТ Оперативка» (оперативная информация по авторынку России: итоги января 2023 года) состоялся 7 февраля. Партнером мероприятия выступило ООО «АвтоАссист».

  • Mercedes-Benz EQS 53 AMG: сколько выжмет премиальный электрокар? (Алексей Коняшин, KVANTA)

    26 января 2023

    Mercedes-Benz EQS 53 AMG: сколько выжмет премиальный электрокар? (Алексей Коняшин, KVANTA)

    В рамках форума «IT-Революция в автобизнесе – 2022» был показан электромобиль премиум-класса – Mercedes-Benz EQS 53 AMG. Более подробно о нем рассказал представитель компании KVANTA Алексей Коняшин.

  • Новинка российского рынка: электрокроссовер Li L9 (Анатолий Курушин, Neocars)

    25 января 2023

    Новинка российского рынка: электрокроссовер Li L9 (Анатолий Курушин, Neocars)

    Об одной из новых для рынка России моделей – китайском полноразмерном кроссовере Li L9 – в рамках форума «IT-Революция в автобизнесе – 2022» рассказал коммерческий директор компании Neocars Анатолий Курушин.

  • Электромобиль Zeekr 001: в чем его фишка? (Ксения Архипова, KVANTA)

    24 января 2023

    Электромобиль Zeekr 001: в чем его фишка? (Ксения Архипова, KVANTA)

    На выставке электромобилей, которая прошла в рамках форума «IT-Революция в автобизнесе - 2022», была представлена модель Zeekr 001, разработанная совместными усилиями компаний Volvo и Geely.

  • Онлайн-эфир «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России. Итоги 2022 года»

    16 января 2023

    Онлайн-эфир «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России. Итоги 2022 года»

    12 января агентство «АВТОСТАТ» провело очередной выпуск прямого эфира «АВТОСТАТ Оперативка», который был посвящен итогам 2022 года.

 

  • Результаты конкурса

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно