О ситуации на авторынке РФ в текущих условиях (Сергей Целиков и Сергей Удалов, АВТОСТАТ)

16 августа агентство «АВТОСТАТ» провело в Москве форум автобизнеса «Параллельный импорт. Автомобили, запчасти, компоненты». Столь масштабное мероприятие на такую актуальную тему организовано впервые.

В очном формате на B2B-площадке форума встретились представители автобизнеса – руководители, специалисты отделов развития бизнеса, продаж, снабжения, IT и другие. Эксперты и специалисты-практики обсудили инструменты и возможности параллельного импорта, экономику и логистику в современных условиях, а также перспективы работы с разными странами – как СНГ, так и дальнего зарубежья.

Программа мероприятия состояла из нескольких блоков: законы и практика их применения; география и практика параллельного импорта; дилеры и НСТО; вопросы F&I в практике параллельного импорта. Но начался форум с обсуждения текущей ситуации на авторынке РФ, о которой рассказали руководители агентства «АВТОСТАТ» – директор Сергей Целиков и исполнительный директор Сергей Удалов. Подробности – на видео (таймкод 0:10:00 – 0:23:19).

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