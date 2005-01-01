Used Car Awards 2022 | АВТОСТАТ

Used Car Awards 2022

Вручение премии «USED CAR AWARDS 2022» состоялось 16 июня 2022 года, формат - оффлайн+онлайн в рамках Used Cars Forum.


К участию в ней были приглашены все автомобильные бренды, работающие на территории России и развивающие направление продаж автомобилей с пробегом. Данные для анализа предоставили 16 брендов - большая часть европейских, корейских и японских компаний, которые имеют собственные программы продаж сертифицированных автомобилей.

Результаты рейтинга

Номинация «По объему продаж автомобилей с пробегом»

Критерий: продажи дилерской сети без ограничений по возрасту, а перерегистрации ограничиваем 10 годами.

Премиальный сегмент

I местоMINI
II местоJaguar Land Rover
III местоPorsche

Массовый сегмент

I местоRenault
II местоHyundai
III местоMitsubishi

Номинация «По организации продаж автомобилей с пробегом»

Критерий: доля автомобилей Certified Pre-Owned собственной марки в продажах автомобилей с пробегом собственной марки.

Премиальный сегмент

I местоInfiniti
II местоPorsche
III местоLexus

Массовый сегмент

I местоKIA
II местоMazda
III местоHyundai

Номинация «По соотношению USED : NEW»

Критерий: USED - все марки, NEW - retail.

Премиальный сегмент

I местоJaguar Land Rover
II местоInfiniti
III местоPorsche

Массовый сегмент

I местоToyota
II местоMitsubishi
III местоHyundai

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