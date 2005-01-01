Used Car Awards 2021

Номинация «Организация продаж автомобилей с пробегом»
Специальные номинации
Премиальный сегмент
|I место
|Jaguar
|100,0
|II место
|Audi
|76,3
|III место
|Land Rover
|75,0
Массовый сегмент
|I место
|Skoda
|100,0
|II место
|Volkswagen
|85,6
|III место
|Nissan
|73,3
до 1 000
|I место
|АСПЕК Авто
|75,5
|II место
|Премьера
|71,0
|III место
|RTDService
|71,0
от 1 000 до 5 000
|I место
|Максимум
|87,8
|II место
|Аксель Групп
|81,1
|III место
|Автоимпорт
|68,6
более 5 000
|I место
|ТрансТехСервис
|82,5
|II место
|РОЛЬФ
|66,7
|III место
|АвтоГермес
|65,8
Лучший дистрибьютор
по объему продаж
автомобилей с пробегом
Премиальный сегментAudi
Массовый сегментToyota
Абсолютный лидерРОЛЬФ
по объему продаж
автомобилей с пробегом
Номинация «Организация продаж автомобилей с пробегом»
Специальные номинации
Премиальный сегмент
|I место
|Jaguar
|II место
|Audi
|III место
|Land Rover
Массовый сегмент
|I место
|Nissan
|II место
|Toyota
|III место
|Skoda
Автохолдинг
|I место
|ГК РОЛЬФ
|II место
|УК "ТрансТехСервис"
|III место
|ГК "Автомир"
Лучший дистрибьютор по объему продаж автомобилей с пробегом
Премиальный сегментAudi
Массовый сегментToyota
Номинация «По объёму продаж автомобилей с пробегом»
Премиальный сегмент
|I место
|Jaguar Land Rover
|II место
|MINI
|III место
|Porsche
Массовый сегмент
|I место
|Volkswagen
|II место
|Nissan
|III место
|Hyundai
Номинация «По организации продаж автомобилей с пробегом»
Премиальный сегмент
|I место
|Jaguar Land Rover
|II место
|BMW
|III место
|Volvo
Массовый сегмент
|I место
|Peugeot Citroёn
|II место
|KIA
|III место
|Volkswagen
Номинация «По росту продаж сертифицированных автомобилей»
Премиальный сегмент
|I место
|Lexus
|II место
|Porsche
|III место
|BMW
Массовый сегмент
|I место
|Renault
|II место
|Toyota
|III место
|Mazda
Номинация «По объёму продаж автомобилей с пробегом»
Как считаем: Продажи автомобилей с пробегом своей марки в дилерской сети бренда к перерегистрациям автомобилей с пробегом своей марки. При этом продажи дилерской сети рассматриваем без ограничений по возрасту, а перерегистрации ограничиваем 10 годами.
Премиальный сегмент
|I место
|Jaguar Land Rover
|II место
|MINI
|III место
|BMW
Массовый сегмент
|I место
|Volkswagen
|II место
|Mazda
|III место
|Nissan
Номинация «По организации продаж автомобилей с пробегом»
Как считаем: Продажи сертифицированных автомобилей профильной марки к перерегистрациям автомобилей с пробегом своей марки. Возраст перерегистраций - в зависимости от порога возраста программы каждой марки.
Премиальный сегмент
|I место
|Jaguar Land Rover
|II место
|BMW
|III место
|Porsche
Массовый сегмент
|I место
|KIA
|II место
|Mazda
|III место
|Hyundai
Номинация «По соотношению продаж автомобилей с пробегом к новым»
Как считаем: продажи всех а/м с пробегом в дилерской сети бренда к регистрациям новых автомобилей бренда по физическим лицам.
Премиальный сегмент
|I место
|Jaguar Land Rover
|II место
|BMW
|III место
|Lexus
Массовый сегмент
|I место
|Volkswagen
|II место
|Nissan
|III место
|Toyota
Номинация «По динамике роста продаж сертифицированных автомобилей с пробегом»
Как считаем: % роста продаж сертифицированных автомобилей своей марки за 2018 год по сравнению с 2017.
Премиальный сегмент
|I место
|Porsche
|II место
|BMW
|III место
|Lexus
Массовый сегмент
|I место
|Renault
|II место
|Mazda
|III место
|Mitsubishi
Номинация «По объёму продаж автомобилей с пробегом»
Как считаем: Продажи автомобилей с пробегом своей марки в дилерской сети бренда к перерегистрациям автомобилей с пробегом своей марки. При этом продажи дилерской сети рассматриваем без ограничений по возрасту, а перерегистрации ограничиваем 10 годами.
Премиальный сегмент
|I место
|Jaguar Land Rover
|II место
|MINI
|III место
|BMW
Массовый сегмент
|I место
|Renault
|II место
|Mazda
|III место
|Volkswagen
Номинация «По организации продаж автомобилей с пробегом»
Как считаем: Продажи сертифицированных автомобилей профильной марки к перерегистрациям автомобилей с пробегом своей марки. Возраст перерегистраций - в зависимости от порога возраста программы каждой марки.
Премиальный сегмент
|I место
|Jaguar Land Rover
|II место
|Mercedes-Benz
|III место
|BMW
Массовый сегмент
|I место
|KIA
|II место
|Mazda
|III место
|Hyundai
Номинация «По соотношению продаж автомобилей с пробегом к новым»
Как считаем: продажи всех а/м с пробегом в дилерской сети бренда к регистрациям новых автомобилей бренда по физическим лицам.
Премиальный сегмент
|I место
|Jaguar Land Rover
|II место
|Mercedes-Benz
|III место
|BMW
Массовый сегмент
|I место
|Toyota
|II место
|Volkswagen
|III место
|Mazda
Номинация «По динамике роста продаж сертифицированных автомобилей с пробегом»
Как считаем: % роста продаж сертифицированных автомобилей своей марки за 2019 год по сравнению с 2018.
Премиальный сегмент
|I место
|Mercedes-Benz
|II место
|Porsche
|III место
|BMW
Массовый сегмент
|I место
|Renault
|II место
|Hyundai
|III место
|KIA
Номинация «По объему продаж автомобилей с пробегом»
Как считаем: продажи профильной марки к перерегистрациям автомобилей с пробегом профильной марки. При этом продажи дилерской сети рассматриваем без ограничений по возрасту, а перерегистрации ограничиваем 10 годами.
Премиальный сегмент
|I место
|Jaguar Land Rover
|II место
|MINI
|III место
|BMW
Массовый сегмент
|I место
|Renault
|II место
|Mazda
|III место
|Mitsubishi
Номинация «По организации продаж автомобилей с пробегом»
Как считаем: доля CPO-автомобилей собственной марки в продажах а/м с пробегом собственной марки.
Премиальный сегмент
|I место
|Porsche
|II место
|Jaguar Land Rover
|III место
|Infiniti
Массовый сегмент
|I место
|KIA
|II место
|Hyundai
|III место
|Mazda
Номинация «По соотношению продаж автомобилей с пробегом к новым»
Как считаем: продажи всех а/м с пробегом в дилерской сети бренда к регистрациям новых автомобилей бренда по физическим лицам.
Премиальный сегмент
|I место
|Jaguar Land Rover
|II место
|BMW
|III место
|Porsche
Массовый сегмент
|I место
|Toyota
|II место
|Mazda
|III место
|Nissan