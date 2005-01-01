Used Car Awards 2021 | АВТОСТАТ

Used Car Awards 2021

Вручение премии «USED CAR AWARDS 2020» состоялось 21 июля 2021 года, формат - оффлайн+онлайн в рамках Used Cars Forum.

К участию в ней были приглашены все автомобильные бренды, работающие на территории России и развивающие направление продаж автомобилей с пробегом. Данные для анализа предоставили 17 брендов - практически все европейские, корейские и японские компании, которые имеют собственные программы продаж сертифицированных автомобилей - за исключением Audi, Skoda и Subaru.

 

Результаты рейтинга

Номинация «По объему продаж автомобилей с пробегом»

Как считаем: продажи профильной марки к перерегистрациям автомобилей с пробегом профильной марки. При этом продажи дилерской сети рассматриваем без ограничений по возрасту, а перерегистрации ограничиваем 10 годами.

Премиальный сегмент

I местоJaguar Land Rover
II местоMINI
III местоBMW

Массовый сегмент

I местоRenault
II местоMazda
III местоMitsubishi

Номинация «По организации продаж автомобилей с пробегом»

Как считаем: доля CPO-автомобилей собственной марки в продажах а/м с пробегом собственной марки.

Премиальный сегмент

I местоPorsche
II местоJaguar Land Rover
III местоInfiniti

Массовый сегмент

I местоKIA
II местоHyundai
III местоMazda

Номинация «По соотношению продаж автомобилей с пробегом к новым»

Как считаем: продажи всех а/м с пробегом в дилерской сети бренда к регистрациям новых автомобилей бренда по физическим лицам.

Премиальный сегмент

I местоJaguar Land Rover
II местоBMW
III местоPorsche

Массовый сегмент

I местоToyota
II местоMazda
III местоNissan

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно